Obras de la Línea 1 del Metro obligan a cerrar la estación temporal Calle 57 en Bogotá: estas son las nuevas rutas

A partir del próximo domingo 1 de noviembre, la estación temporal de TransMilenio, Calle 57, dejará de operar. El cierre se lleva a cabo para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las cuales están avanzando por la troncal Caracas Centro.

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Por el momento, la entidad de transporte público no ha indicado cuándo sería la fecha de reapertura de la parada.

TransMilenio informa que los usuarios podrán continuar su viaje desde la estación temporal Flores y la nueva estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán.

En el caso de la estación temporal Flores, esta cuenta con dos vagones y accesos por las calles 67 y 69. Allí operan 12 servicios con conexión a las troncales Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.

Las rutas troncales de la parada son las siguientes:

Vagón 1: D20, C19, G52, 8, H13 y H20.

Vagón 2: 8, A61, B13, A52, F19, Z61 y 8.

La nueva estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán cuenta con tres vagones y accesos por las calles 53 y 49. En la parada operan 18 servicios con conexión a las troncales Eje Ambiental, Carrera 10, Calle 26, Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.

Los servicios troncales que operan por la estación son:

Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio emitió una serie de recomendaciones que los usuarios pueden utilizar para evitar contratiempos ante el cierre temporal de la estación Calle 57.

El primer consejo es identificar la parada y el vagón donde se detiene el servicio troncal para posteriormente ingresar por el costado más cercano para facilitar el abordaje y evitar congestiones, especialmente cuando hay hora pico.

Los pasajeros deberán identificar los vagones y servicios disponibles en las estaciones cercanas para evitar contratiempos en sus desplazamientos. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

Si el usuario se encuentra dentro de la estación, lo ideal es evitar obstaculizar las puertas de acceso y descenso, las zonas de abordaje y las pasarelas. También se aconseja dejar salir primero a los demás pasajeros antes de ingresar, ya que facilita la movilidad.

TransMilenio cuenta con billeteras digitales para recargar la tarjeta TuLlave. A través de esta opción, se pueden evitar filas en las taquillas de recarga y reducir las aglomeraciones en las horas de mayor demanda.