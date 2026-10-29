Ingreso a Bogotá por la calle 13 estuvo bloqueado por manifestación: este fue el reporte de la Alcaldía

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre el bloqueo total en el ingreso a la ciudad por la Calle 13 tras la presencia de una manifestación en el sector.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran a cientos de ciudadanos obstruyendo la zona por medio de llantas, impidiéndoles el paso a cientos de conductores que circulan por la zona.

El Distrito informó que, debido al paso restringido por los manifestantes, se aconsejaba utilizar como vía alterna la Calle 80.

Los hechos han transcurrido durante una hora. SEMANA le escribió a la Secretaría de Movilidad sobre más novedades sobre lo ocurrido, indicando que a estas horas la movilidad en el sector está en normalidad.

¿Qué manifestaciones están programadas para los días restantes de la semana?

La Alcaldía Mayor de Bogotá compartió cuáles son las movilizaciones programadas para las fechas restantes de la semana del 26 al 31 de octubre.

El Distrito indica que, a pesar de que existen eventos, movilizaciones y protestas agendadas, es posible que en la ciudad se registren hechos que alteren la movilidad de la ciudad, por lo que aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos.

Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones.

Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas.

Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos.

Consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno para conocer posibles actualizaciones de la agenda.

Para lo restante de la semana, el Distrito compartió los próximos eventos:

Sábado 31 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jolgorio Popular, versión 21’