​Murió Patrick Stewart a los 86 años: luto en el cine por el legendario actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

​El actor británico sir Patrick Stewart, una de las figuras más emblemáticas de la actuación contemporánea, tanto en las tablas del teatro clásico como en la gran pantalla, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre a través de un comunicado emitido por su portavoz, Kelly Bush Novak, y publicado por la familia en redes sociales del artista.

En los últimos años, Stewart afrontó en la intimidad la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, condiciones degenerativas.

Según el comunicado oficial compartido por su entorno cercano, el actor estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y amigos cercanos.

​“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart, ocurrido en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy”, señaló el comunicado emitido por la portavocía de la familia.

​En la misma declaración, sus allegados destacaron la serenidad con la que el actor afrontó el tramo final de su vida:

“Ha estado arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar tras toda una vida de dedicación a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro”.

​La familia aprovechó el anuncio para instar a los seguidores y admiradores del trabajo de Stewart a realizar donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de la Universidad Johns Hopkins, en apoyo a los estudios sobre las enfermedades neurodegenerativas que lo afectaron.

​Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire (Inglaterra), Patrick Stewart construyó los cimientos de su carrera en el teatro clásico.

Durante más de dos décadas formó parte de la renombrada Royal Shakespeare Company, donde interpretó a algunos de los personajes más exigentes del repertorio dramático universal, lo que lo consolidó como uno de los actores de voz y presencia escénica más respetados de Gran Bretaña.

​Sin embargo, el reconocimiento masivo a nivel internacional le llegó a finales de la década de 1980, cuando aceptó el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie de televisión Star Trek: The Next Generation (1987-1994).

Su interpretación madura, sobria y diplomática le dio un nuevo aire a la franquicia de ciencia ficción, un rol que retomaría años más tarde en diversas adaptaciones cinematográficas y en la reciente serie Star Trek: Picard.

​A comienzos de los años 2000, Stewart conquistó a una nueva generación de espectadores al dar vida al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men, producida por 20th Century Fox.

Su química en pantalla con el actor sir Ian McKellen (quien interpretó a Magneto) y su tono magistral para encarnar al líder del equipo mutante convirtieron el personaje en un hito de las adaptaciones de cómics al cine, papel que interpretó por casi dos décadas hasta cintas como Logan (2017) y apariciones especiales posteriores.

​En el año 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de Knight Bachelor (caballero), lo que lo convirtió oficialmente en sir Patrick Stewart por sus valiosos servicios a las artes escénicas.

​Diversas personalidades de la industria del entretenimiento, colectivos teatrales y compañeros de reparto han comenzado a expresar sus condolencias públicas.