“Hoy no tengo respuestas, solo lágrimas”: el desgarrador mensaje de Diva Jessurum por la salud de Kbeto Zuleta

La presentadora colombiana Diva Jessurum compartió un mensaje emotivo en su cuenta oficial de Instagram tras el grave accidente que sufrió el cantante vallenato Kbeto Zuleta, quien está hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla.

Hermana de Kbeto Zuleta reveló el parte médico luego del accidente y la amputación: “Tiene muchos traumas”

A través de su publicación llena de dolor, preocupación y fe, la comunicadora manifestó lo difícil que ha sido para ella enfrentar la noticia sobre el estado de salud del artista, pues lo considera parte de su familia.

Además, pidió a Dios que proteja al artista y acompañe a sus seres queridos en medio de este complicado momento.

“Dios mío, no te entiendo… Me duele el alma por mi amado compadre, que es mi familia, mi hermano. Te ruego al cielo que lo protejas y no lo sueltes de tu mano”, escribió Diva en la descripción del video.

En su mensaje, la presentadora también manifestó su preocupación por Poncho Zuleta, padre del cantante, así como por su madre, su esposa, sus hermanos y los demás integrantes de la agrupación musical, quienes atraviesan momentos de angustia luego de la tragedia.

“Hoy no tengo respuestas, Dios, solo lágrimas, miedo y una súplica desesperada: no más dolor, señor, por favor”, agregó Diva, dejando ver que esto tuvo en ella un impacto emocional muy grande.

Aparte de la descripción, el video que corresponde tiene una oración y varias fotos de ella junto a Kbeto y los Zuleta. En esta publicación, invitó a sus seguidores a unirse en oración por la recuperación de los afectados por el accidente.

Imagen del estado en el que quedó el bus en donde viajaba Kbeto Zuleta Foto: Imagen redes sociales- API

Su petición estuvo dirigida tanto a Kbeto como a Efraín Zuleta y al resto de los músicos que viajaban con la agrupación.

“Pidamos una oración por la salud de Kbeto Zuleta y toda su agrupación. Que Dios los cubra con su manto sagrado, les conceda salud, fortaleza y una pronta recuperación”, se ve en el video.

Este accidente ocurrió cuando el bus en el que se transportaban el cantante y varios integrantes de su agrupación terminó debajo del puente de Ariguaní, en el departamento del Cesar. Este accidente dejó dos personas fallecidas y varios heridos.

Poncho Zuleta tomó decisión tras accidente de su hijo, Kbeto Zuleta

Debido a la gravedad de sus lesiones, Kbeto tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y sufrió la amputación de su pierna izquierda. En un inicio, tuvo atención médica en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais y luego fue trasladado a Barranquilla en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana.

En este momento, el cantante permanece bajo vigilancia médica especializada en la Clínica Iberoamérica. Aunque se han reportado señales de que está estable y mejora, su condición es delicada y reservada.