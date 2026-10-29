Hermana de Kbeto Zuleta reveló el parte médico luego del accidente y la amputación: “Tiene muchos traumas”

Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante vallenato Kbeto Zuleta, entregó nuevos detalles sobre el estado de salud del artista, quien permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, luego de sufrir un grave accidente en una vía de Bosconia, Cesar.

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En charla con Blu Radio, la senadora agradeció a quienes han estado pendientes de la evolución de su hermano y explicó que, pese a la complejidad de las lesiones que tiene, los reportes médicos más recientes muestran señales alentadoras.

“Mi hermano Kbeto Zuleta sigue internado en la UCI de la Clínica Iberoamérica en la ciudad de Barranquilla con un equipo médico que, gracias a Dios, ha llevado su caso y en este momento tenemos un reporte de estabilidad, en medio de su situación que es delicada”, expresó Claudia Margarita.

La hermana del artista también explicó que el cantante presenta una gran cantidad de traumas que necesitan de atención especializada y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

“Mi hermano tiene muchos traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas… su situación es compleja, pero para la gloria de Dios, está estable”, agregó durante la conversación.

Uno de los momentos más complejos desde que ocurrió el accidente fue la amputación de la pierna izquierda de Kbeto, debido a la gravedad de las heridas que le dejó el siniestro.

Según explicó la senadora, un equipo médico especializado en traumas graves evaluó recientemente al cantante para analizar su evolución y establecer los siguientes pasos en su tratamiento.

“Ayer vino un equipo médico especializado en traumas graves como el que sufrió en la pierna izquierda, ya que sufrió la amputación. El pronóstico de los médicos, en medio de su criticidad, es de evolución favorable”, concluyó.

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Debido a la gravedad de sus lesiones, el cantante en un inicio recibió atención en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais. Luego de esto, fue trasladado a Barranquilla en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana durante la noche del martes 27 de octubre.

Por ahora, bajo vigilancia médica especializada, Kbeto sigue enfrentando un proceso de recuperación complejo. Aunque su estado sigue siendo delicado, su familia mantiene la esperanza ante cada nuevo reporte que entregan los profesionales de la salud.