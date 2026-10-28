Peter Manjarrés se pronunció tras tragedia de Kbeto Zuleta y anunció radical decisión sobre lanzamiento musical

En la mañana de este miércoles 28 de octubre, el cantante vallenato Peter Manjarrés se pronunció públicamente tras el trágico accidente de tránsito que involucró al bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta.

A través de un mensaje, el intérprete expresó su solidaridad con los afectados, manifestó sus deseos de recuperación para los sobrevivientes y envió sus condolencias a las familias de los músicos que perdieron la vida en el siniestro.

Además, anunció una radical decisión que tomó relacionada con su próximo lanzamiento musical, previsto para este viernes 30 de octubre. Aunque confirmó que mantendrá la fecha pactada para el estreno de una nueva producción musical, explicó que no realizará festejos, caravanas ni celebraciones alrededor del estreno.

De acuerdo con el artista, su objetivo con este gesto es compartir una muestra de respeto y solidaridad con los seres queridos de los integrantes de la agrupación afectados por el accidente, incluyendo al artista Kbeto Zuleta, a quien le dedicó unas sentidas palabras de apoyo.

El cantante señaló que la fecha de lanzamiento responde a compromisos adquiridos con anterioridad, en los que están involucrados la compañía discográfica y numerosas personas que han trabajado durante meses para hacer realidad el proyecto. Por esta razón, indicó que el álbum estará disponible en las plataformas digitales y en las emisoras del país, tal como estaba previsto.

“Por respeto a esos compromisos, mantendremos la fecha establecida. Sin embargo, hemos tomado la decisión de no realizar festejo, ni caravanas, ni celebraciones alrededor del lanzamiento”, apuntó.

Asimismo, señaló que únicamente se llevará a cabo una rueda de prensa este jueves 29 de octubre en Valledupar, en el Centro Cultural. De esta manera, el artista busca cumplir con sus responsabilidades profesionales haciendo un llamado a sus seguidores para evitar promover celebraciones en medio del difícil momento que vive el entorno de la música vallenata.

Elder Dayán rompió el silencio tras el accidente de Kbeto Zuleta, con quien compartió escenario horas antes de la tragedia

En su mensaje, Peter Manjarrés también recordó a los músicos fallecidos, Harold Santana y Giovanny Lobo, y expresó sus más sentidas condolencias a sus familias. De igual manera, extendió su mensaje al maestro Poncho Zuleta y a todos sus familiares, quienes atraviesan un difícil momento tras la tragedia que enluta al género vallenato.

Finalmente, el intérprete reiteró su deseo de que todos los integrantes de la agrupación puedan recuperarse y envió un abrazo lleno de fe, cariño y esperanza a sus familiares. “A Kbeto, al maestro Poncho Zuleta y a toda su familia, les envío un abrazo sincero, lleno de fe, cariño y esperanza”.