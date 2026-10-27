¿Se saltó las reglas?: La decisión de Claudia Bahamón en MasterChef tras la sorpresiva salida de Jimmy Vásquez

Un hecho inesperado tuvo lugar durante la emisión del mas reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia. El actor y participante Jimmy Vásquez debió ausentarse del set de grabación tras finalizar su preparación en el reto creativo del día, situación que obligó a la producción y a la presentadora Claudia Bahamón a tomar una medida excepcional frente a la evaluación del jurado.

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El episodio, transmitido un día después de la salida de la participante Mariana Mozo, estuvo marcado por la alta presión de la competencia, en la que el jurado advirtió que las fallas en la cocina derivarían en el uso del delantal negro.

Durante la fase del reto creativo, para el cual los concursantes contaron con 50 minutos y canastas con mercado asignado, el actor solicitó la palabra al momento en que la producción dio la orden de detener la cocina (“¡manos arriba!”).

En ese instante, Vásquez explicó a sus compañeros y a la presentadora el motivo de su retiro del plató antes de la deliberación de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

De acuerdo con sus propias declaraciones en pantalla, el actor se encuentra al frente de la producción de un evento cultural de relevancia: “Soy el productor de un evento muy importante que vengo trabajando hace nueve meses. Se me juntó el ganado, mejor dicho, y me tocó acudir a Claudia. Te pido de rodillas, presentar el plato por mí”, expresó Vásquez ante el grupo.

El actor argumentó que el compromiso requería su presencia inmediata, razón por la cual completó la elaboración de la receta en el tiempo reglamentario pero debió retirarse antes del juzgamiento de los chefs.

Ante la solicitud formal del concursante, la presentadora Claudia Bahamón accedió de manera extraordinaria a asumir la presentación de la receta frente al jurado, aclarando que se trataba de una excepción.

“Jimmy es un gran productor, un gran actor y está a cargo de un festival, entiendo, y me dice: necesito irme, perdón, perdón, ya terminé de hacer mi plato. Pero que no me pongan el delantal a mí. Yo siempre los he ayudado, pero nunca había hecho esto. Está bien, me embarqué en este rollo, problema de él, pero haré todo lo posible, por supuesto”, manifestó la conductora durante la transmisión del programa.

Bahamón enfatizó en que, aunque asumía la labor de llevar la preparación al atril para evitar la sanción automática con delantal negro, el desempeño y las consecuencias en la puntuación dependían de lo ejecutado por Vasquéz.

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La salida de Vásquez ocurrió en un momento de tensión para los competidores, apenas un día después de la salida de Mariana Mozo. La actriz fue eliminada tras recibir críticas del jurado por inconsistencias técnicas en la elaboración de un postre tradicional denominado ‘Honey Foster’.

La relación cercana entre Vásquez y Mozo durante el reality había sido destacada en capítulos previos por los propios concursantes.