“Está muy grave”: actor de ‘La rosa de Guadalupe’ enfrenta delicado estado de salud; firmó su voluntad de no ser reanimado

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por sus apariciones en producciones de Televisa como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, enfrenta una compleja situación médica.

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Tras varios días de ausencia en redes, su madre, la actriz Lucero Campos, confirmó a través de sus redes sociales que el intérprete de 55 años lleva más de dos semanas hospitalizado en condición crítica, debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad con la que fue diagnosticado en 2025.

La preocupación entre seguidores y compañeros del medio artístico se incrementó ante la inactividad de Beamonte en sus redes sociales, donde solía mantener un contacto cercano con su audiencia. Ante esta situación, Lucero Campos decidió emitir un mensaje público para aclarar el panorama y solicitar apoyo espiritual.

“Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor Jesucristo, que todo se hará conforme a su santa voluntad. El cariño y bendiciones para ustedes de mi hijo por siempre”, manifestó Campos en su publicación.

Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles adicionales sobre los procedimientos médicos que se le realizan actualmente, ni tampoco sobre su diagnóstico.

No obstante, este cuadro se suma a una emergencia ocurrida a finales de septiembre, cuando el actor fue ingresado por una cefalea intensa que le provocó pérdida del conocimiento.

En aquella ocasión, tras cuatro días de observación y estudios como tomografías para descartar infiltraciones en el sistema nervioso o tumores cerebrales, recibió el alta médica para continuar su atención de forma ambulatoria.

La condición de salud de Horacio Beamonte se complicó considerablemente desde 2025, año en que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) con presencia del cromosoma Filadelfia, un factor genético que suele asociarse con un pronóstico más complejo en la evolución de esta neoplasia.

A lo largo de su proceso, la enfermedad avanzó, lo que generó diversos compromisos físicos, entre ellos la pérdida de la visión en su ojo izquierdo y afectaciones en el sistema nervioso central.

Ante este escenario, Beamonte tomó la decisión de suspender los tratamientos curativos intensivos para enfocarse exclusivamente en cuidados paliativos destinados a priorizar su bienestar y manejo del dolor.

En ese contexto, el intérprete hizo público que firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación (ONR), acogiéndose a la figura de la ortotanasia en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto de Ciencias Médicas Salvador Zubirán.

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Esta decisión legal y médica busca permitir el curso natural de la enfermedad y evitar procedimientos médicos extraordinarios orientados a prolongar la vida de manera artificial cuando el pronóstico no ofrece posibilidades de recuperación.

Horacio Beamonte ha consolidado una carrera actoral en la televisión mexicana, participando en producciones de alta audiencia en la región como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, producciones con amplia difusión en América Latina, incluyendo Colombia.