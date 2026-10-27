Emotivo homenaje a Miguel Castellanos en la Liga BetPlay: gesto del Cúcuta y Águilas Doradas

Previo al partido entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, este martes 27 de octubre, hubo un homenaje a Miguel Castellanos, asesinado el pasado 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta.

¿Quién era Miguel Castellanos? La historia del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta asesinado

Leandro Castellanos se pronunció tras la muerte de su hermano, Miguel Castellanos, en Cúcuta

El homenaje tuvo lugar en el estadio General Santander, donde Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas se vieron en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay. Antes del pitazo inicial, ambos equipos se unieron en un gesto de minuto de silencio por Miguel Castellanos.

Además, los jugadores del Cúcuta Deportivo salieron con una camiseta estampada, que rezaba “Fuerza, familia Castellanos”. El gesto se llevó varios aplausos en redes sociales.

En #Cúcuta rindieron homenaje con un minuto de silencio a #MiguelCastellanos asesinado ayer quien era hincha fiel del equipo rojinegro @Cucutaoficial #CucutaDeportivo https://t.co/8EdtilVZ20 — Fabián Silva Ramirez (@FabianSilva26) October 27, 2026

#HomenajeCN ⚫🔴 En el marco del compromiso de hoy ante Águilas Doradas, el Cúcuta Deportivo rinde un sentido y emotivo homenaje a la familia Castellanos. La escuadra motilona honra la memoria de Miguel Castellanos, exdefensor central del club vilmente asesinado en la ciudad. La víctima fue un destacado referente político y deportivo de Norte de Santander, habiendo ejercido como secretario de Gobierno municipal y alcanzado el grado de mayor en la Policía Nacional. Además, venía perfilándose como firme aspirante a la Alcaldía de Cúcuta. Castellanos pertenecía a una reconocida dinastía regional, siendo hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y del histórico exportero de la Selección Colombia, Leandro Castellanos. Miguel fue precisamente quien abrió las puertas del club a su hermano menor. Su ciclo en el Cúcuta Deportivo se dio a comienzos del nuevo milenio, entre los años 2001 y 2002, luciendo la camiseta número dos. En esa época de marcada austeridad institucional, el zaguero participó activamente en partidos benéficos para recaudar fondos. El atroz crimen que hoy enlutó al balompié y a la política se registró en el Anillo Vial Occidental, cerca del sector de El Pórtico. Miguel conducía su camioneta con su hijo cuando una moto simuló una colisión; al descender a verificar, fue atacado a balazos. En el gramado del General Santander, el plantel rojinegro y la fanaticada tributan un respetuoso minuto de silencio antes del choque frente a Águilas Doradas. Los futbolistas saltaron al terreno de juego con una camiseta blanca con el mensaje "Fuerza Familia Castellanos". En la tribuna la fabricada liberó globos de color blanco al aire, al igual que el grupo de porristas del equipo nortesantandereano. Desde Cúcuta Noticias reiteramos nuestras condolencias a la familia Castellanos y al pueblo nortesantandereano en este doloroso trance. La hinchada motilona exige celeridad en las pesquisas para que el cobarde crimen de su exjugador no quede en la impunidad. — Cúcuta Noticias (@CucutaNoticias) October 27, 2026

Cabe recordar que Miguel Castellanos era hincha del Cúcuta Deportivo. De hecho, jugó como defensor central, en el cuadro motilón, entre 2000 y 2001, con un panorama económico complicado para el equipo de Norte de Santander.

El fútbol y Miguel Castellanos quedan ligados para siempre. Además de su participación activa con Cúcuta Deportivo, su hermano y hoy concejal, Leandro Castellanos, fue un referente del FPC en equipos como Independiente Santa Fe.

¿Quién fue Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos fue secretario de Gobierno en Cúcuta y tuvo trayectoria como mayor de la Policía. Estos cargos lo llevaron a considerar la alcaldía de la capital de Norte de Santander en 2027.

Fue asesinado en un ataque sicarial, con arma de fuego, en la tarde del lunes 26 de octubre de 2026.

Una fuente, en la Alcaldía de Cúcuta, le contó a SEMANA que Miguel Castellanos solo había denunciado amenazas en su contra cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de esa ciudad. Es decir que, recientemente, no había reportado intimidaciones y se encontraba sin esquema de seguridad.

Castellanos estaba con su hijo en el momento en que fue asesinado.

La investigación por la muerte de Miguel Castellanos sigue su curso, con pronunciamientos oficiales como el del presidente, Abelardo De La Espriella.

¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander. He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen. Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor. ¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026

“He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen”, escribió De La Espriella en su cuenta de X.