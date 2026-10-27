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Emotivo homenaje a Miguel Castellanos en la Liga BetPlay: gesto del Cúcuta y Águilas Doradas

Minuto de silencio y algo más. En Cúcuta vs. Águilas Doradas hubo un emotivo homenaje para el fallecido Miguel Castellanos.

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Redacción Deportes
27 de octubre de 2026 a las 7:15 p. m.
Homenaje de los jugadores de Cúcuta Deportivo (der.) tras la muerte de Miguel Castellanos (izq.).
Homenaje de los jugadores de Cúcuta Deportivo (der.) tras la muerte de Miguel Castellanos (izq.). Foto: Izq: Instagram - @miguelcastellanosserrano / Der: Schneyder Mendoza - Colprensa

Previo al partido entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, este martes 27 de octubre, hubo un homenaje a Miguel Castellanos, asesinado el pasado 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta.

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El homenaje tuvo lugar en el estadio General Santander, donde Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas se vieron en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay. Antes del pitazo inicial, ambos equipos se unieron en un gesto de minuto de silencio por Miguel Castellanos.

Además, los jugadores del Cúcuta Deportivo salieron con una camiseta estampada, que rezaba “Fuerza, familia Castellanos”. El gesto se llevó varios aplausos en redes sociales.

Cabe recordar que Miguel Castellanos era hincha del Cúcuta Deportivo. De hecho, jugó como defensor central, en el cuadro motilón, entre 2000 y 2001, con un panorama económico complicado para el equipo de Norte de Santander.

El fútbol y Miguel Castellanos quedan ligados para siempre. Además de su participación activa con Cúcuta Deportivo, su hermano y hoy concejal, Leandro Castellanos, fue un referente del FPC en equipos como Independiente Santa Fe.

¿Quién fue Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos fue secretario de Gobierno en Cúcuta y tuvo trayectoria como mayor de la Policía. Estos cargos lo llevaron a considerar la alcaldía de la capital de Norte de Santander en 2027.

Fue asesinado en un ataque sicarial, con arma de fuego, en la tarde del lunes 26 de octubre de 2026.

Una fuente, en la Alcaldía de Cúcuta, le contó a SEMANA que Miguel Castellanos solo había denunciado amenazas en su contra cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de esa ciudad. Es decir que, recientemente, no había reportado intimidaciones y se encontraba sin esquema de seguridad.

Castellanos estaba con su hijo en el momento en que fue asesinado.

La investigación por la muerte de Miguel Castellanos sigue su curso, con pronunciamientos oficiales como el del presidente, Abelardo De La Espriella.

He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen”, escribió De La Espriella en su cuenta de X.