¿Quién era Miguel Castellanos? La historia del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta asesinado

Miguel Castellanos fue asesinado este 26 de octubre en Cúcuta. Estaba considerando aspirar a la Alcaldía en 2027 y tenía como carta de presentación la gestión que adelantó como secretario de Gobierno en la capital de Norte de Santander y su trayectoria como mayor de la Policía.

La víctima era hermano del exsenador Jairo Castellanos y preparaba a su grupo político para competir en las elecciones territoriales. Recientemente, adelantaba visitas a algunos barrios de la ciudad y trataba de atraer los votos de una coalición que apenas comenzaba a formarse.

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Fuentes de la Alcaldía de Cúcuta revelaron a SEMANA que Castellanos solo denunció amenazas cuando se desempeñó como secretario de Gobierno. En el momento de los hechos, no había reportado intimidaciones, no tenía esquema de protección y se encontraba acompañado de su hijo.

El fallecido no estuvo exento de polémicas. Esta revista contó que un agente encubierto en el escándalo de corrupción de Papá Pitufo, el zar del contrabando, lo mencionó y lo acusó de recibir presuntas coimas durante su paso por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en la ciudad de Cartagena.

Miguel Castellanos, asesinado en Cúcuta. Foto: Redes sociales

“Él decía que venía pagándoles a Jaramillo y al mayor Castellanos entre 140 y 180 millones de pesos quincenales, ya que él saca cacharro, saca mucho (inaudible), y bueno, no recuerdo qué otras cosas en este momento. En cuanto al cigarrillo, hay una cosa que lo tiene inconforme porque él le pagaba a Jaramillo y al mayor Miguel Castellanos, (y es) que él les pagaba 18 millones de pesos por contenedor y que desde que llegó el capitán, el capitán se le para en la raya de que son 28 millones. Por eso él está esperando que en cualquier momento al capitán lo cambie”, se le escuchó decir al agente encubierto.

El 12 de diciembre de 2023, el alcalde Jorge Acevedo lo presentó como su secretario de Gobierno: “El magíster Miguel Armando Castellanos Serrano asumirá como secretario de Gobierno. Nos ayudará a consolidar la estrategia de seguridad multidimensional para Cúcuta desde las acciones de convivencia, espacio público, garantía de derechos ciudadanos y acceso a la Justicia”.

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Su crimen es materia de investigación. La información preliminar indica que el hombre se bajó de su camioneta y, mientras sostenía una conversación, fue atacado con un arma de fuego. La Policía y la Fiscalía hicieron presencia en el lugar, mientras que las autoridades locales ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables.