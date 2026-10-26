Cúcuta

Asesinaron a Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

Los hechos sucedieron en el barrio El Pórtico, en una estación de servicio, en el Anillo Vial Occidental.

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Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 6:59 p. m.
Miguel Castellanos fue asesinado en Cúcuta.
Miguel Castellanos fue asesinado en Cúcuta. Foto: Redes sociales

Sicarios asesinaron esta tarde de lunes, 26 de octubre, al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos. El exfuncionario era hermano del exsenador Jairo Castellanos.

*Noticia en desarrollo…

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