Asesinaron a Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

Sicarios asesinaron esta tarde de lunes, 26 de octubre, al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos. El exfuncionario era hermano del exsenador Jairo Castellanos.
*Noticia en desarrollo…
Los hechos sucedieron en el barrio El Pórtico, en una estación de servicio, en el Anillo Vial Occidental.
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Sicarios asesinaron esta tarde de lunes, 26 de octubre, al exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos. El exfuncionario era hermano del exsenador Jairo Castellanos.
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