Balón de Oro: el fraternal gesto de Luis Díaz con Harry Kane al momento de ser nombrado por Ronaldo

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra, autor de una temporada 2025/2026 magnífica en el plano estadístico personal, fue galardonado con el Balón de Oro este 26 de octubre en Londres. Un premio que engrandece sus gestas a puro gol por Europa y la Copa del Mundo.

El otro premio que le dieron a Harry Kane en la gala del Balón de Oro: se fue de doblete

Lamine Yamal recibió premio en el Balón de Oro 2026: galardón resuena en el mundo

La gala en el premio mayor tuvo de anfitrión al mítico brasileño Ronaldo Nazário, quien, al momento de decir el nombre de Harry Kane como el ganador, se escuchó una fuerte algarabía en el teatro. El delantero se puso de pie y abrazó a varios compañeros, colegas y rivales, entre ellos estaban sus socios en el Bayern Múnich.

Luis Díaz, en la fila de atrás, aplaudió por su compañero del Bayern y le lanzó un fraternal abrazo que además confirma la buena relación entre ambos jugadores del gigante alemán. Al lado de Lucho estaba el canterano Lennart Karl, a quien el atacante inglés miró a los ojos y cruzaron palabras.

HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

La pasarela de abrazos y elogios continuó pasando por sus dos grandes contendientes. A Lamine Yamal se le vio serio y cruzaron miradas de competencia, mientras que Kylian Mbappé tuvo un pálido gesto con el ganador.

Kane, ganador del Balón de Oro

De esta manera, el ‘Huracán’ sucede en el palmarés al delantero Ousmane Dembélé, ganador de la edición 2025 cuando brilló con el PSG. Además, confirma que los números a nivel personal pueden tener mucha trascendencia, pues en cuanto a equipo solo ganó la Bundesliga con el Bayern Múnich.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Kane se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001. Harry pulverizó los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Múnich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal se vio sin duda lastrado por un Mundial apagado en lo individual (1 gol), pese al título conquistado por España y por una eliminación en cuartos de final de la Champions League con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo.

Kylian Mbappé, por su parte, se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador de la LaLiga, Champions League y de la historia en la Copa del Mundo).

Su intensa campaña mediática de estas últimas semanas no ha tenido incidencia alguna en la votación del jurado.