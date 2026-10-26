Harry Kane es el ganador del Balón de Oro: batió a Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi

Este lunes, 26 de octubre, se celebró la ceremonia del Balón de Oro, en la que fueron premiados los mejores futbolista s y entrenadores de la temporada en el mundo, durante la gala organizada por France Football, que se realizó en Londres, Inglaterra.

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Balón de Oro 2026: elegido el mejor entrenador del año; Luis de la Fuente, de España, lo ganó

El ganador fue Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, quien venía ganando terreno en las apuestas y al final fue galardonado luego de una temporada de ensueño con el gigante bávaro y de liderar a Inglaterra en el Mundial 2026.

France Football, revista encargada de entregar el Balón de Oro, trasladó la ceremonia a Londres (Inglaterra). En los últimos años se venía realizando en el Teatro del Chatelet de París, pero esta edición tuvo lugar en el London Palladium de la capital inglesa.

Lamine Yamal, mejor jugador joven en el Balón de Oro

El atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa como mejor jugador menor de 21 años en la rama masculina, durante la ceremonia del Balón de Oro 2026 que se realizó en Londres, Inglaterra.

Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Para el prodigio del Barça, campeón del mundo con España en Nueva York y de LaLiga con el conjunto azulgrana, se trata del tercer Trofeo Kopa y de forma consecutiva, este de 2026 lo recibió de manos del exdelantero ucraniano Andriy Shevchenko.

Unai Simón, mejor portero en el Balón de Oro

Por otra parte, después del anuncio de Lamine Yamal, el arquero del Athletic Club de Bilbao y de la Selección de España, Unai Simón, campeón mundial en Norteamérica 2026, recibió este lunes en Londres el Trofeo Yashin, que lo acredita como el mejor del mundo en su puesto.

Simón, de 29 años de edad, fue el portero menos goleado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que batió el récord de minutos consecutivos sin recibir una anotación en la historia de las Copas del Mundo (650). Este récord, sumado al título, lo impulsó hasta lo más alto.

Luis de la Fuente, mejor técnico en el Balón de Oro

Siguiendo con el dominio español, el DT campeón del mundo, Luis de la Fuente, fue designado como el mejor entrenador de la temporada 2025/2026 durante la ceremonia del Balón de Oro.

Luis de La Fuente, elegido el mejor técnico en la gala del Balón de Oro 2026 Foto: AFP

El DT de la Roja se impuso a otros destacados técnicos españoles como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) y Unai Emery (Aston Villa), además del belga del Bayern Múnich, Vincent Kompany, quien se encuentra hospitalizado tras un colapso durante un entrenamiento.

Alexia Putellas domina la categoría femenino

En las categorías femeninas, España también mantuvo el dominio, con Vicky López como el talento femenino del año, Pere Romeu como el mejor DT, Cata Coll como la mejor portera y el FC Barcelona como el equipo ganador.

Por su parte, la estrella española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro en la categoría femenina por tercera vez en su carrera, después de sus coronas de 2021 y 2022.