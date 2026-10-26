A Luis Díaz parece haberle salido caro el Mundial 2026 que hizo con la Selección Colombia para tener una mejor ubicación en la definición del Balón de Oro.

Este lunes en la previa de la gala que definirá al gran ganador, se conoció de manera oficial que fue ubicado en la casilla 24, de 30 participantes.

Sin rodeos, Luis Díaz dio su favorito para ganar el Balón de Oro: ya aterrizó en Londres

El guajiro estuvo por encima de estrellas mundiales como Marquinhos, Bruno Fernandes y Sadio Mané, pero no pudo acercarse más a los lugares de privilegio donde Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parecen los grandes favoritos.

En la previa los pronósticos lo ponían al colombiano por encima de Leo Messi y Jude Bellingham, pero este vaticinio se vino al piso tras confirmarse la votación obtenida por el exjugador de Liverpool y Porto en años pasados.

Reconocido por el Balón de Oro

En la página web oficial, el propio Balón de Oro le dedicó un par de párrafos a Díaz Marulanda por su extraordinario nivel en la campaña pasada. Allí resaltó el aporte para la conquista del trofeo local con Bayern, así como también la manera en la que se acopló a los bávaros.

Los dos grandes favoritos a ganar el Balón de Oro 2026: Lamine Yamal pierde fuerza y se aleja

“Sus 32 participaciones en goles solo en la Bundesliga —en 32 partidos disputados— dan fe de la magnífica temporada del extremo colombiano. A sus 29 años, atraviesa el mejor momento de su carrera como pieza clave de un formidable trío ofensivo del Bayern, que también cuenta con Kane y Olise. 17.º puesto en 2022″, le aplauden.

“El ícono del fútbol colombiano Carlos Valderrama desempeñó un papel fundamental a la hora de descubrir y apoyar a Díaz durante sus inicios en el fútbol”, añaden haciendo reconocimiento a sus inicios.

Luis Díaz, delantero colombiano del FC Bayern Múnich Foto: UEFA via Getty Images

Posiciones finales del Balón de Oro Masculino

Con el paso de las horas se irán conociendo más nombres y se definirán los tres finalistas por el premio como mejor jugador del mundo.

Esta es la lista de ganadores y posiciones finales del Balón de Oro 2026: