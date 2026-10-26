Le salió caro el clásico al Barcelona: hacen oficial lesión de dos meses para una figura

Barcelona no solo perdió el clásico con Real Madrid en la fecha 10 con Real Madrid en LaLiga de España 2026/2027. El conjunto dirigido por Hansi Flick se las tendrá que arreglar para suplir la baja de Xavi Espart, quien salió lesionado y se mantendrá varias semanas fuera de las canchas.

De acuerdo al reporte médico oficial entregado por el equipo blaugrana: “Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid”.

Adicionalmente, avisaron que no era posible determinar el tiempo de baja para el canterano culé, pero que rondaría los dos meses sin acción: “El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas”.

Para el cuadro catalán dicha ausencia de Espart lo obligará a buscar soluciones por la banda derecha. En dicha zona no cuenta con un revulsivo y han tenido que experimentar dejando a João Cancelo en una banda que no es su posición habitual.

‘Mea culpa’ del Barça por las caídas

Dos derrotas al hilo ha encadenado el Barcelona en la última semana. Lo doloroso para dicho equipo es que han sido ante rivales directos en Europa como lo son PSG y Real Madrid. Ante ambos se le vio superado en fases puntuales del juego que deberán mejorar pronto.

Pau Cubarsí, campeón del mundo con España y referente de la defensa reaccionó a los dos golpes recibidos: “Semana complicada, pero no podemos bajar la cabeza. Toca volver aún más fuertes. ¡Todavía queda mucha temporada y os necesitamos, culers!“.

Última hora de Luis Díaz y el Balón de Oro: noticia fue confirmada por la prensa alemana

“Una semana difícil. Momento para mantenernos unidos, culers, más que nunca. No hay duda de que saldremos reforzados”, fue la forma de afrontar los señalamientos de Jules Kounde, otra pieza del esquema en cabeza del DT alemán.

Un día antes, y tras el juego celebrado en Nou Camp, Pedri puso la cara para responder ante los medios de comunicación por la caída 1-2 en la décima jornada de LaLiga.

Para el creativo la radiografía de lo sucedido era totalmente contundente: “Está muy claro que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores contra el Real Madrid. Hemos pagado el precio”.

Kylian Mbappé marcó doblete en el clásico de LaLiga vs. Barcelona Foto: Getty Images

Sobre el mazazo recibido en la tabla donde dejaron en el camino tres puntos claves en busca de la conquista del trofeo, aseguró: “LaLiga es muy larga. Queríamos hacer felices a nuestros aficionados, pero no pudimos”.

”Estamos tristes, pero tenemos que seguir adelante. El camino es muy largo", auguró con la tranquilidad parcial de aún aventajar a sus perseguidores con un par de puntos en el mano a mano vs. Atlético y Barcelona.

‘Grosero desperdicio’ de Lamine Yamal vs. Real Madrid: salió caro para Barcelona en el clásico

En busca de revertir la situación deportiva que atraviesan, ahora Barça se deberá preocupar por Alavés en la siguiente fecha del rentado local y Aston Villa durante la semana entrante por Champions League.

El 8 de noviembre volverá a tener la oportunidad de tomar aire en LaLiga cuando juegue con Atlético Madrid por la fecha 12.