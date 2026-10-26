Silvestre Dangond no ocultó su tristeza por la tragedia y las muertes tras el accidente de Kbeto Zuleta: “Me uno al dolor”

Una tragedia sacudió al mundo del vallenato durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, luego de que un bus que transportaba a integrantes de la agrupación musical de Kbeto Zuleta sufriera un accidente de tránsito en el puente sobre el río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, Cesar. El balance preliminar reportó dos personas fallecidas y al menos 10 heridas.

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La noticia causó preocupación entre seguidores y artistas del género, entre ellos Silvestre Dangond, quien reaccionó a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. El cantante expresó su tristeza por lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los afectados y sus familias.

“Dios! Qué triste noticia! Mucha oración por Kbeto Zuleta y toda su agrupación. Lamento profundamente lo sucedido y me uno al dolor de las familias de las personas fallecidas! Mis oraciones también por los heridos!”, escribió el intérprete de Las locuras mías.

Silvestre Dangond reaccionó al accidente del bus de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Foto: Instagram: @silvestredangond

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban integrantes del equipo musical de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, transitaba por el sector del puente sobre el río Ariguaní. Las circunstancias exactas del siniestro todavía no han sido informadas oficialmente por las autoridades.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, entregó información preliminar sobre la emergencia en declaraciones al medio radial Radio Guatapurí. Según explicó, los Bomberos Voluntarios del municipio le reportaron inicialmente dos personas fallecidas.

Además, el mandatario señaló que al menos 10 personas heridas habían sido atendidas en el hospital local, dos de ellas en condición de gravedad. Debido a la cantidad de afectados, los servicios de urgencias solicitaron apoyo de personal médico para responder a la emergencia.

El automotor sufrió graves daños tras la caída. Foto: Tomado de X @ExtraNoticiasCo

Entre los integrantes del equipo que viajaban en el bus se encuentra Diomar Torrado, sonidista de la agrupación y oriundo de Aguachica, Cesar. De acuerdo con la información que se conoció hasta el momento, el trabajador resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Bosconia.

También se contemplaba la posibilidad de remitirlo a una institución médica de mayor complejidad para que recibiera atención especializada, aunque no se había divulgado un reporte definitivo sobre su evolución.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de las dos personas fallecidas ni han precisado si todas las víctimas pertenecían a la agrupación. Además, tampoco se conocen las causas que provocaron el accidente.

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Mientras los organismos de socorro continúan atendiendo la situación, se espera que las autoridades entreguen un informe más completo sobre lo ocurrido y el balance definitivo de las víctimas.

La reacción del cantante de Urumita se sumó a las muestras de solidaridad que ha generado esta tragedia, en medio de la preocupación por el estado de salud de Kbeto Zuleta, a quien le tuvieron que amputar una pierna.