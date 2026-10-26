Tragedia de Kbeto Zuleta y su conjunto vallenato: alcalde de Bosconia dice que “desafortunadamente” las noticias no son buenas

Una nueva tragedia enluta al vallenato colombiano por cuenta de accidentes de tránsito. Como ha sucedido con grandes cantantes de la música vallenata, este 26 de octubre de 2026 se registró un siniestro vial en las carreteras del norte del país.

Jorge Patiño, alcalde de Bosconia, en el departamento del César, aseguró que “van cuatro” muertos, al referir que dos personas más murieron, frente a las dos inicialmente reportadas como fallecidas este lunes pasadas las 4:00 a. m.

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El mandatario también aseguró que, “desafortunadamente, sí”, al artista Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, le tuvieron que amputar una pierna y ahora buscan la manera de estabilizarlo para trasladarlo a un centro médico de Bogotá o de Medellín.

Según explicó el alcalde, en declaraciones a Blu Radio, los artistas se movilizaban en la madrugada por la vía que comunica a Sincelejo con Valledupar cuando el vehículo en el que iban cayó por un puente. Sucedió, específicamente, en el puente del río Ariguaní, una zona que, de acuerdo con el alcalde, no presenta accidentalidad, es doble calzada y suele ser muy segura. A la tesis de si hubo microsueño para que ocurriera tal siniestro, Patiño dijo que no tiene información oficial.

El alcalde también informó que Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta fue atendido de forma oportuna en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Sinaís Vitais, en Bosconia. En los hechos murió el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, además de dos personas que no identificó porque, sostuvo, aún no tiene la información de sus nombres.

Imagen del estado en el que quedó el bus en donde viajaba Kbeto Zuleta Foto: Imagen redes sociales- API

De acuerdo con su relato, todos venían de hacer una presentación privada desde la noche del domingo a la madrugada de este lunes, como suele ser tradicional en Valledupar. Y de ahí que se tenga que indagar si hubo licor o sueño del conductor en el marco de esta tragedia.

Esta tragedia, de nuevo, hizo recordar a los colombianos cómo los grandes cantantes del vallenato han muerto en carreteras del norte del país y en situaciones similares.

El bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta, en Valledupar Foto: Redes sociales

En el año 1995, la artista cartagenera Patricia Teherán, considerada una de las grandes figuras de este género musical, falleció luego de un fatal accidente en la vía Cartagena-Barranquilla.

Asimismo, Jesús Manuel Estrada, integrante del grupo Los Diablitos, murió en el año 2003 a los 39 años de edad, luego del accidente ocurrido en las carreteras de los departamentos del Cesar y Santander.

Ahora bien, uno de los accidentes que más ha causado conmoción en los colombianos fue el del 24 de agosto de 2005, entre la vía de Cartagena-Valledupar, el cual causó el fallecimiento de Kaleth Morales, a los 22 años.

Imágenes del accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta, en el puente que une a Sincelejo con Valledupar Foto: Redes sociales

El 14 de abril de 2017, el hijo de Diomedes Díaz, Martín Elías, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito, también luego de culminarla ya a la luz del día.

El 8 de agosto de 2022 se conoció que la madre de Israel Romero, acordeonero y uno de los fundadores del grupo musical Binomio de Oro, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en la carretera ubicada en la vereda Canadá, municipio de Manaure (Cesar). La camioneta en la que se movilizaba la Vieja Nuñe, como era conocida la madre de Romero, al parecer y según relato de testigos, tuvo un problema con los frenos, no pudo detenerse, perdió el control y cayó al barranco.

Cinco días después, el artista de música vallenata Iván José Mindiola sufrió un grave accidente de tránsito cuando se desplazaba en un vehículo entre los municipios de Tunja y Paipa (Boyacá), en una zona conocida como El Manzano, junto a otros integrantes de su agrupación musical.