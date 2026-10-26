Accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta: estos son los fallecidos

Durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el bus en el que viajaba la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido Poncho Zuleta.

En este hecho, dos músicos perdieron la vida y 20 más resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Bus de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en el Magdalena: hay dos muertos

De acuerdo con las imágenes que se han conocido, se observa cómo el bus terminó en el río Ariguaní, en la carretera que comunica a Pueblo Nuevo, en Magdalena, con Bosconia, en Cesar.

El conductor del vehículo perdió el control y se salió del puente por el que transitaba. Las causas son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. La agrupación viajaba tras realizar una presentación en Sincelejo, Sucre.

En este accidente de tránsito murieron el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes hacían parte de esta organización musical.

Los lesionados son Carlos Alberto Zuleta García, Miguel Ángel Hoyos Vargas, Radamell Uribe Navarro, Efraín Alfonso Zuleta Peña, Diego Armando Brito Martínez, Yefersson Estrada Peñaloza, Carlos Eduardo Quintero Olmedo, Diomar Torrado, Gabriel Tosoleta y Edgardo Elías Jiménez Pertuz.

Víctimas mortales de este aparatoso accidente de tránsito. Foto: Suministrado a SEMANA.

Desde la Gobernación del Cesar lamentaron lo sucedido en este siniestro vial: “Lamentamos profundamente el accidente sufrido por la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, en el que lamentablemente dos de sus integrantes perdieron la vida y varios más resultaron heridos, al regresar a sus lugares de origen tras cumplir con su presentación.

Desde el Gobierno del Cesar expresamos nuestra más sentida solidaridad a Kbeto, a los miembros de su agrupación, a sus familias y a todo el folclor vallenato en este difícil momento”.

La administración departamental se puso a disposición de la agrupación y de las autoridades judiciales para las colaboraciones que sean necesarias.

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“Estamos prestos a brindar toda la colaboración institucional que corresponda. A todos nuestros artistas que cada fin de semana recorren el país llevando alegría con su talento, nuestro llamado es a la prudencia en las vías. Cuidemos la vida, que es lo más valioso. Preservar la integridad debe ser siempre la prioridad”, señalaron.