Así fue la quinta edición de la media maratón de Valledupar

Este fin de semana, la capital del Cesar vivió una jornada deportiva con la quinta edición de la Media Maratón Valledupar, competencia que reunió a más de 2.500 corredores provenientes de diferentes regiones de Colombia.

Uno de los datos más destacados fue que más del 70 % de los participantes llegó desde fuera de Valledupar, con representación de departamentos como Atlántico, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del Cauca, entre otros.

Media Maratón de Valledupar fue realizada el 11 de octubre. Foto: Suministrada a SEMANA.

El maratonista olímpico Jeisson Suárez destacó la participación de visitantes y el crecimiento de la competencia. “Estoy gratamente feliz porque este año vi a muchas personas de afuera. Es la carrera donde más se han concentrado turistas y eso habla muy bien de la calidad de la carrera y la organización”, aseguró.

Suárez también fue protagonista en lo deportivo al conquistar los 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 48 segundos. José Daniel Moreno Pérez ocupó el segundo lugar, con 1:10:23, mientras que Wilson Emilio Sáenz Molina terminó tercero, con 1:11:56.

Más de 2.500 corredores se tomarán la media maratón de Valledupar: el 70 % llegará desde fuera de la ciudad

“A Valledupar siempre hay que volver, por su cultura vallenata y por todo lo que genera para el turismo en el país. Valledupar siempre será mi segunda casa”, manifestó el campeón.

En los 10 kilómetros, Jhonatan Stiven Pulido Fraile, de Bogotá, consiguió la victoria con un registro de 32 minutos y 36 segundos. Wilfer Conde y Julio César Sanz Cantillo completaron el podio.

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Por su parte, María Paula Castro Enamorado, oriunda de Sahagún, Córdoba, ganó los cinco kilómetros femeninos con un tiempo de 18 minutos y 6 segundos. Pablo Peralta, organizador de la competencia, entregó un balance positivo de la jornada que logró dinamizar la economía de esta zona del Caribe colombiano.

Pablo Peralta, organizador de la Media Maratón de Valledupar. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Cinco años consecutivos siendo un evento exitoso, siendo un evento de ciudad. Cumplimos con todas las expectativas. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores porque son un motor importante para que esta carrera se desarrolle. Nos vamos muy contentos y felices; la planeación de todo un año salió mejor de lo que pensamos”, expresó.