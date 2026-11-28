La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció sobre los hechos ocurridos en la madrugada de este sábado, 28 de noviembre, durante el intento de hurto a un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad.

Dos delincuentes capturados y otros dos dados de baja tras intento de hurto a camioneta de la UNP en la calle 127, en Bogotá

De acuerdo con el director de la institución en la capital del país, brigadier general Giovanni Cristancho, el incidente se registró en horas de la madrugada en el barrio Prado Veraniego, ubicado en la localidad de Suba.

Allí, un grupo de delincuentes abordó de manera violenta una camioneta, con el objetivo de cometer el robo del vehículo, el cual se encuentra adscrito a la Unidad Nacional de Protección.

El hecho delictivo fue frustrado gracias a la rápida y oportuna reacción de uno de los escoltas que se movilizaba en el automotor, quien hizo uso de su arma de dotación oficial y, en un acto de legítima defensa, logró neutralizar la amenaza, abatiendo a dos de los delincuentes en el lugar.

En el intercambio de disparos, otro de los implicados en el asalto resultó herido y fue capturado por las autoridades. Durante el procedimiento operativo, la Policía incautó un total de tres armas de fuego y un arma traumática, las cuales se encontraban en poder de los asaltantes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares adelantadas por las autoridades, los miembros de este grupo delincuencial se dedicaban de manera sistemática al hurto violento de vehículos.

El director de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que estas cuatro personas habrían cometido previamente varios hechos delictivos en las localidades de Kennedy, Barrios Unidos y Suba.

También reveló el historial delictivo de los involucrados. Uno de los delincuentes abatidos registraba anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales, mientras que el otro contaba con antecedentes por hurto calificado y uso de menores para la comisión de delitos.

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Las dos personas capturadas presentan anotaciones por los delitos de fuga de presos, homicidio, violencia contra servidor público y lesiones culposas.

La institución, finalmente, desestimó las versiones que sugerían motivaciones políticas o de orden público detrás del suceso, descartando de manera categórica que este hecho violento esté vinculado con algún tipo de atentado en contra de algún funcionario.