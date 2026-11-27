Un insólito episodio se presentó en el centro de Bogotá, donde un hombre señalado de participar en el hurto de una cadena de oro habría intentado ocultar la joya de una particular manera, se la comió cuando los uniformados se disponían a realizarle un registro. La Policía de Bogotá, entregó detalles del inusual hecho.

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De acuerdo con la entidad el caso ocurrió en la calle 12B con carrera 6, luego de que varios ciudadanos alertaran a los agentes sobre el robo de una cadena de oro a un hombre que transitaba por el sector. La rápida reacción de los policías permitió ubicar a los presuntos responsables e iniciar un procedimiento para interceptarlos.

Según el reporte de las autoridades, al notar la presencia de los uniformados, los tres hombres emprendieron la huida en dirección a la carrera Séptima. Sin embargo, su intento de escapar terminó cuando integrantes de la Estación de Policía Candelaria lograron alcanzarlos y detenerlos para realizar el respectivo registro.

Fue en medio de este procedimiento cuando ocurrió uno de los hechos que llamó la atención de los uniformados. Uno de los señalados tenía en su poder la cadena que habría sido hurtada y, al percatarse de la intervención policial, decidió llevársela a la boca y tragársela. Según la información entregada por la institución, esta habría sido una maniobra para evitar que los policías recuperaran la joya.

Tres hombres serían señalados de participar en el hurto. Foto: Policía de Bogotá

La víctima se trataba de un ciudadano de nacionalidad española, quien identificó a los tres hombres, todos de nacionalidad venezolana, como los presuntos responsables del robo.

Durante la verificación de los elementos recuperados, el afectado también reconoció como de su propiedad una pieza que los uniformados habían encontrado y que, según explicó, hacía parte de la cadena de oro que le habían quitado.

A esto se le sumó la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector. De acuerdo con la institución, los registros audiovisuales obtenidos permitirían evidenciar el hurto y aportar elementos para el proceso contra los señalados.

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Los tres hombres fueron capturados en flagrancia y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente. Por ahora, el reporte policial no entrega detalles sobre el estado de salud del hombre que habría ingerido la cadena ni sobre si fue posible recuperar la totalidad de la joya.