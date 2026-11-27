Si disfruta de las flores, le gusta tener plantas en casa o simplemente quiere encontrar un plan diferente, hay un evento que puede incluir en su agenda.

Corferias abrirá sus puertas a una exposición dedicada a las orquídeas, las plantas y las flores, en la que visitantes podrán conocer distintas especies, descubrir sus características y acercarse a los cuidados que requieren.

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Se trata de la XXIII Exposición Nacional de Orquídeas, que se realizará del 4 al 8 de diciembre como parte de Diversa 2026, el Salón de Orquídeas, Plantas y Flores.

La muestra tendrá lugar en el pabellón 5A de Corferias y reunirá a aficionados, especialistas, productores y personas interesadas en conocer más sobre estas especies.

La propuesta no está dirigida únicamente a quienes ya saben de jardinería o tienen una colección de orquídeas.

También busca acercar a quienes sienten curiosidad por estas flores, quieren aprender sobre su cultivo o desean encontrar nuevas plantas para sus hogares.

Uno de los atractivos será la posibilidad de observar diferentes variedades y reconocer la diversidad que existe en el territorio colombiano.

Sus formas, tamaños y colores hacen parte de una muestra que invita a detenerse en los detalles y conocer un poco más de una de las familias de plantas más representativas de la biodiversidad nacional.

Durante la exposición, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar ejemplares de distintos géneros.

Entre ellos estarán las Cattleya, Phalaenopsis, Masdevallia y Paphiopedilum, conocidas popularmente como zapaticos.

Cada uno tiene características particulares, por lo que el recorrido permitirá observar las diferencias en sus flores y conocer la variedad que existe dentro de esta familia botánica.

La muestra permitirá a los visitantes descubrir la belleza y diversidad de las orquídeas, una de las familias de flores más representativas de Colombia. Foto: Jorge Orozco / El País

También habrá espacio para especies propias de ambientes de clima frío, entre ellas algunas del género Odontoglossum.

Una de las que se destaca es la Odontoglossum luteopurpureum, relacionada con la Sabana de Bogotá y sus alrededores.

La exposición tendrá, además, un lugar especial para la Cattleya trianae, conocida como flor de mayo y reconocida como la flor nacional de Colombia desde noviembre de 1936.

La experiencia no terminará con el recorrido por las flores.

La exposición contará con una muestra comercial en la que participarán viveros y expositores procedentes de diferentes regiones del país, entre ellas Antioquia, Santander, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Los visitantes podrán encontrar distintas variedades de orquídeas y adquirir plantas para llevar a casa. También habrá insumos y materiales relacionados con su cultivo.

Este componente puede ser especialmente atractivo para quienes disfrutan de la jardinería y quieren ampliar su colección o encontrar nuevas alternativas para sus espacios.

Además, la programación incluirá actividades académicas abiertas al público sobre cultivo, cuidado y conservación de las plantas.

De esta manera, quienes asistan no solo podrán observar las diferentes especies, sino también acercarse a conocimientos que pueden poner en práctica en sus hogares.

Quienes aman las orquídeas tienen una cita en Corferias este diciembre. Foto: Getty Images

Si le gustan las flores, disfruta de las plantas o simplemente quiere hacer algo diferente en diciembre, esta puede ser una buena oportunidad.

Programe su visita, recorra la exposición y déjese sorprender por la diversidad de orquídeas que tendrá Corferias.