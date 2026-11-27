Tras las horas de tensión que se vivieron en la ciudad de Cartagena por la toma de rehenes en un almacén Éxito, el presidente Abelardo De La Espriella anunció varios resultados de la operación Muralla de Acero, que se adelanta en el territorio.

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“Que los bandidos no se equivoquen: he dado instrucciones claras a nuestra Fuerza Pública y tiene mi respaldo absoluto para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los cartageneros”, aseguró el mandatario.

Asimismo, indicó que entre los resultados se encuentran la incautación de cuatro armas de fuego, 52 municiones, 10.290 gramos de marihuana, 2.611 gramos de cocaína, 812 dosis de tusi y 25 celulares.

Estos elementos fueron encontrados gracias a 62 allanamientos, en los que se capturó a 63 personas. “¡Cartagena no está sola!”, expresó De La Espriella, quien también lanzó una advertencia a los grupos delincuenciales y aseguró que continuará respaldando las acciones de las autoridades para combatir la criminalidad.

En su mensaje, el presidente afirmó que no va a permitir que los delincuentes “sigan haciendo fiesta con el dolor de los colombianos”. Además, resaltó que se seguirán llevando a cabo acciones contra la criminalidad en la ciudad.

“VOY POR USTEDES, voy a buscar hasta debajo de las piedras. Se acabó la impunidad, se acabó el descontrol y se les acabó la fiesta”, declaró.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades entreguen nueva información sobre el operativo y los demás resultados que se han obtenido mediante esta iniciativa.

Este anuncio se dio poco después de que hombres armados y encapuchados entraran a un Éxito de Cartagena y tomaran como rehenes a múltiples personas durante varias horas del martes, 24 de noviembre.

El hecho llegó a su fin en la madrugada del día siguiente, luego de que uniformados ingresaran al lugar para rescatar a las personas retenidas.

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Después de la intervención, se dio a conocer la captura de los presuntos responsables del hecho, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades pertinentes. Durante el procedimiento, fue dado de baja uno de los supuestos asaltantes que, al parecer, portaba una escopeta.

Dentro de los objetos hallados en el lugar se encuentran dos armas de juguete, una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos y explosivos simulados. Estos elementos fueron utilizados durante el delito.