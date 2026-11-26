Una de las víctimas del secuestro ocurrido en el almacén Éxito Contadora, en Cartagena, reveló detalles de las más de 17 horas que permaneció retenida junto a decenas de personas. Entre los momentos que más recuerda está la particular oferta que les hicieron los hombres armados para intentar convencerlos de que, si el robo salía bien, todos terminarían ganando dinero.

Mujer contó lo que obligaron a hacer a las cocineras del Frisby en el secuestro del Éxito en Cartagena

Manuel Díaz, una de las personas que estuvo en el establecimiento durante la toma, contó en entrevista con Noticias Caracol que los primeros momentos fueron especialmente violentos. Según su relato, durante las primeras cuatro o cinco horas los captores los acorralaron, los obligaron a permanecer boca abajo, les dieron patadas y revisaron sus pertenencias.

Los rehenes fueron liberados sobre las dos de la mañana en el Exito de Cartagena. Foto: Fotomontaje SEMANA

Díaz aseguró que eran cuatro hombres encapuchados, quienes se turnaban para vigilar a los rehenes y no permanecían juntos en un mismo lugar. También recordó que algunos tenían acento paisa.

Estos son los asaltantes del Éxito de Cartagena Foto: cortesía

La promesa de dinero que les hicieron

Después de las primeras horas de presión, las condiciones cambiaron parcialmente. El sobreviviente relató que los secuestradores les permitieron comer y beber, e incluso uno de los hombres que daba las órdenes les habría pedido a los demás que no trataran mal a las víctimas.

Pero hubo algo más. Según Díaz, los captores les dijeron que, si lograban concretar el robo, todos saldrían beneficiados económicamente.

“Nos dijeron que si a ellos les salía el robo, todos íbamos a salir beneficiados y nos íbamos a ir con plata para la casa”, contó el hombre.

La oferta, según explicó, estaba condicionada a que se concretara la negociación que buscaban los delincuentes.

"Consumieron bastante licor por el desespero", dijo el hombre que estuvo secuestrado en el Exito sobre lo que sucedió. Foto: Fotomontaje SEMANA

El testimonio se conoce mientras avanzan las investigaciones judiciales. De acuerdo con información entregada por la Fiscalía y reportada este jueves 26 de noviembre, el intento de robo habría dejado a un secuestrador abatido.

Los dos hombres capturados durante el operativo fueron imputados por los hechos, pero no aceptaron los cargos. La investigación también busca esclarecer la participación de los demás involucrados.

Otro de los sobrevivientes contó que uno de los presuntos secuestradores habría amenazado a los rehenes con buscarlos si llegaban a hablar de lo ocurrido.

La toma terminó después de más de 17 horas, con la intervención de las autoridades, la liberación de los retenidos, dos capturados y un hombre muerto durante el operativo.