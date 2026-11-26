El miércoles 25 de noviembre, en horas de la madrugada, fueron rescatados los rehenes que estaban en poder de unos criminales al interior del Éxito de Cartagena. Lo anterior fue posible gracias a un operativo conjunto entre uniformados de la Policía y Fuerzas Militares.

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El operativo de las Fuerzas Especiales se llevó a cabo a eso de la 1:30 a. m. Las autoridades capturaron a dos presuntos criminales y uno más fue dado de baja. Entretanto, todos los rehenes fueron rescatados, sanos y salvos.

Sin embargo, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, dijo en entrevista con Blu Radio que hay un “misterio que no se ha resuelto” en este caso.

De acuerdo con Turbay, al parecer, falta un delincuente por capturar.

“Quiero contarte que nos dijeron que eran seis y todavía hoy hay una línea de investigación que la digo, porque es lo que hemos comentado todo el día de ayer. Los rescatados, todos coinciden en que eran cuatro; nos falta uno. Ese es un misterio que no se ha resuelto. Falta uno”, dijo puntualmente el alcalde de Cartagena, en la emisora citada anteriormente.

En tal sentido, si bien todo es materia de investigación, no se descarta que alguno de los secuestradores se hubiese camuflado entre los rehenes.

“En ese mundo de gente, es posible. Yo ayer le decía al comandante de la Policía que hay que afianzar esa línea de investigación”, agregó Turbay en Blu Radio.

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Por otra parte, el alcalde de Cartagena reveló que, mientras las autoridades decidían cómo iban a llevar a cabo el operativo de rescate en el Éxito, una falsa versión que circuló en redes generó que algunas personas intentaran llegar hasta el almacén donde estaban los secuestrados.

Era una falsa cadena en redes sociales que decía que los secuestradores, supuestamente, iban a lanzar al aire una gran cantidad de dinero.

“Sucedió algo bien complejo. En algún momento, no sé quién puso a rodar esa versión, de que ellos (los secuestradores) iban a salir del centro comercial a las tres de la mañana e iban, de los 7.000 millones, a tirar para el cielo, al aire, mucha plata. Entonces, había 250 personas, una turba en motos, que querían entrar al centro comercial a esperar la salida de ellos. Tras toda la desinformación y locura que hubo en algún momento, le tocó al Esmad, a eso de las 9 p. m., hacer un operativo durísimo para poder disolver la llegada (de las personas)”, recordó Turbay.