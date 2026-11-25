La hora cero para intentar el rescate de los secuestrados del Éxito de Contadora, uno de los más concurridos de Cartagena, era la 1 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.

Los rehenes llevaban más de 14 horas sometidos a improperios y amenazas de parte del grupo de secuestradores. Algunos estaban atados con amarres plásticos (zunchos) que simulan esposas y habían sido obligados a permanecer tirados en el piso boca abajo mientras los delincuentes les amenazaban con sus armas largas.

Rescate de secuestrados en Cartagena dentro del Éxito de La Castellana. Foto: Ministerio de Defensa

Para incrementar el terror, habían pegado un teléfono celular y cintas a una columna del establecimiento para simular una bomba.

Afuera, el presidente Abelardo De La Espriella contaba los segundos para dar por terminado el ultimátum que les había dado a los secuestradores para que se entregaran antes de las 12:30 de la madrugada y dejaran en libertad a las víctimas. Había dicho que estaba cansado, pues su correría había iniciado con un viaje a Villavicencio —a más de 1.100 kilómetros en el centro oriente de Colombia— para liderar la estrategia para ubicar y capturar a los responsables del carrobomba que 24 horas antes había estallado contra la Gobernación del Meta, dejando 23 personas heridas.

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El mandatario nunca se dejó ver de la prensa; su presencia en el lugar, aunque confirmada, tenía un halo de misterio. Mientras su voz llegaba a los criminales a través de un altoparlante en tono de advertencia, cinco de los mejores generales de la Policía, entre ellos una destacada oficial, tomaban las últimas decisiones para dar el golpe.

Solo ellos tenían certeza de lo que ocurría dentro del almacén; dos funcionarios destacados del Gaula de la Policía, con amplia experiencia y formación en este tipo de operaciones, habían entrado para negociar cara a cara con los criminales y habían logrado información clave para la operación de rescate.

Por ejemplo, que las personas tomadas como rehenes en el Éxito desde las 8 de la mañana, cuando los delincuentes llegaron a robar un carro de valores y fallaron en el intento, eran 87, pero 11 fueron dejadas en libertad con el paso de los minutos, algunas de ellas por su avanzada edad, otras por sus condiciones médicas como la diabetes.

En el cielo, un helicóptero de la Policía se mantenía suspendido, como si se hubiera paralizado el tiempo. Las cámaras de los teléfonos celulares de las decenas de curiosos y familiares de los secuestrados se habían fijado en la aeronave.

En ese mismo instante, 31 integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía, expertos en misiones urbanas, se movían sigilosamente para tomar posiciones e ingresar al Éxito para dar el batacazo.

Sus espaldas eran cuidadas por nueve de los mejores francotiradores que tiene el país, seis de ellos con la mira puesta desde los puntos de control establecidos en la sala de crisis en la Base Naval, y tres en planeación operacional, bajo el mando del director de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera; el subdirector, el mayor general Norberto Mujica Jaime, y el jefe nacional del servicio de Policía (Jesep), experto en operaciones, el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos.

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Afuera del Éxito, un hombre que ignoraba la importancia de su rol les cuestionaba. Se trataba del hijo de Luz Marina Castillo, una mujer de 53 años que lleva 17 años trabajando como tesorera del almacén.

La presión del secuestro lo tenía con los nervios crispados, al punto que se quitó la camiseta roja y empezó a correr a las afueras del Éxito, frente a las cámaras de la prensa, tan pronto vio los primeros movimientos para el rescate.

La tensión estaba en su punto más alto cuando llegó la orden: ingresar. Veintiuno de los comandos especiales tenían la compleja tarea de moverse hacia el techo, descender por las paredes y hacer el brechaje hidráulico: que era tomar por sorpresa a los delincuentes luego de abrir sigilosamente puertas blindadas de acero, de bajo impacto acústico, y rodearlos a pocos metros de distancia.

En las afueras del centro comercial La Castellana en Cartagena se observa el movimiento de policías y fuerzas especiales que estarían por entrar al lugar a rescatar los rehenes. Foto: El País

La irrupción de los comandos fue tan rápida como un rayo. Varias explosiones la precedieron, hubo un intercambio de disparos y fin de la pesadilla. En el suelo quedó el cadáver de uno de los delincuentes. Fue identificado posteriormente como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, oriundo de Medellín, y de quien sus familiares aún no se explican cómo es que salió de su casa en la mañana supuestamente a comprar lo del desayuno y no regresó.

Integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte de la operación de rescate de los rehenes en el Éxito Contadora, al sur de Cartagena. Foto: Tomada de X: Ministerio de Defensa (@mindefensa)

Estaba vestido con un uniforme táctico que decía ‘Policía’, un chaleco, un casco, simulando ser un uniformado. Estaba armado.

Los otros cuatro, al ver la precisión de los comandos, se rindieron. Habían cambiado sus vestimentas para simular ser víctimas y no pasar como victimarios. No tenían nada que hacer frente al robusto equipo liderado por el presidente, Abelardo De La Espriella, por cinco generales y 31 de los mejores hombres de operaciones especiales de la Policía.

Los explosivos que habían instalado supuestamente en una de las columnas no eran más que barras hechizas, un teléfono celular y cintas para amedrentar a los secuestrados, 76 de ellos estuvieron sometidos al régimen de terror hasta el minuto final.

Así terminó una de las peores pesadillas que hayan vivido los cartageneros en años, justo en la jornada de la conmemoración del Día Nacional del Comando, una fecha que exalta la valentía, disciplina, preparación y vocación de servicio de estos héroes anónimos.