En una entrevista con el periodista Rafael Poveda, Eugenio María González, un trabajador del Éxito que estuvo secuestrado en Cartagena, narró lo que vivió en esas horas díficiles.

González contó que se desempeña como auxiliar de carne del almacén y fue uno de los secuestrados del ataque perpetrado por cinco hombres armados.

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“Eran las 8 y 20 de la mañana. Ellos ingresaron por la parte de atrás del almacén. Encañonaron a todo el mundo, a todos los compañeros, golpeando. Entraron todos para buscar el dinero. Llegaron hasta las cajas de donde cobran, las cajas, pidiendo el dinero”, narró.

El trabajador asegura que apenas los ven, “nos amarran, nos ponen zunchos. Y nos ponen boca abajo en el piso”. Asegura que, desde ahí, “nos trataron bien, para qué uno va a decir. Ellos estaban buscando que nos tranquilizáramos, decían que lo que ellos estaban esperando era un dinero y que eso no era con nosotros”.

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González asegura que los secuestradores estaban tomando licor y que “obligaron a los compañeros, a los que nos tenían en rehenes, a los hombres a beber”.

También dijo que los vio “desesperados y borrachos, pidiendo el dinero”.

Su testimonio coincide con el del panadero del Éxito, Héctor Cuello.

El hombre narró a Blu lo que vivió y contó detalles sobre cómo había licor presente en esas horas de angustia. a. “Como allí hay parlantes, ellos pusieron música. Ellos utilizaron a uno de los compañeros de nosotros para que trajera los licores y eso”, indicó. Contó que eran “corridos, esa que ponen en el interior”.

Cuello detalló el papel de los asaltantes. “Había uno paisa que nos tenía alterados porque tenía momentos en que era agresivo y en que se calmaba. Agredió a un compañero, a mí me pateó también, porque me cayó un cartón encima y él pensaba que yo estaba escondido”, dijo.

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“Él tenía siempre el dedo en el gatillo y estaba tomado. Nos incitó a tomar a unos compañeros y al compañero que estaba con nosotros le daba ron. Él trajo licor de toda clase; él trajo de todo, trajo medicinas, suero, alimentos, porque había unos que tenían dolor de cabeza y a un compañero lo golpeó en el ojo con el cañón y a otro lo golpeó en el pecho como cuatro veces, también con el cañón”, agregó.

También aseguró que los secuestradores los amenazaban con explosivos. “Y tenían las puertas con dinamita, en la entrada. Cada vez que íbamos al baño, se iba uno con ellos. Pero las puertas, sí nos dimos cuenta de que tenían dinamita; todo el momento le pedí a Dios que nos sacara de esto”, recordó.

Con el transcurso de las horas, se conoció que los explosivos y las armas eran falsas.