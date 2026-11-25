Transcurridas pocas horas de la liberación de las personas que fueron secuestradas en el Éxito de Cartagena, uno de los liberados entregó su testimonio de lo ocurrido al interior del almacén, mientras estaban en poder de los delincuentes.

Héctor Cuello, quien dijo que trabaja como panadero en el Éxito, contó en Blu Radio que los secuestradores les dieron ron. Así mismo, narró que los golpearon y hasta les suministraron medicina.

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“Esos manes estaban tomando”, dijo el liberado en la emisora citada anteriormente, sobre los secuestradores.

El hombre liberado también afirmó haber notado bastante alicorados a los criminales, sobre todo uno que, al parecer, era jefe de la banda.

“Había uno paisa que nos tenía alterado porque tenía momentos que era agresivo y que se calmaba. Agredió a un compañero, a mí me pateó también, porque me cayó un cartón encima y él pensaba que yo estaba escondido”, agregó Cuello en Blu Radio.

Y eso no fue todo. No satisfechos con ingerir licor los criminales, hasta pusieron música. “Como allí hay parlantes, ellos pusieron música. Ellos utilizaron uno de los compañeros de nosotros para que trajera los licores y eso”.

Sobre la música que pusieron los secuestradores, contó que eran “corridos, esa que ponen en el interior”.

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Además, el hombre liberado dijo que luego de que los golpearan, uno de los criminales fue y les ofreció disculpas y hasta les mandó a traer medicina.

“Él tenía siempre el dedo en el gatillo y estaba tomado, nos incitó a tomar a unos compañeros y al compañero que estaba con nosotros le daba ron. Él trajo licor de toda clase; él trajo de todo, trajo medicinas, suero, alimentos, porque habían unos que tenían dolor de cabeza y a un compañero lo golpeó en el ojo con el cañón y a otro lo golpeó en el pecho como cuatro veces, también con el cañón”, aseveró.

En cuanto a las armas que portaban los delincuentes, Cuello manifestó en Blu Radio que estos portaban, tanto largas, como cortas.

“Y tenían las puertas con dinamita, en la entrada. Cada vez que íbamos al baño, se iba uno con ellos. Pero las puertas, sí nos dimos cuenta que tenían dinamita; todo el momento le pedí a Dios que nos sacara de esto”, recordó el panadero del Éxito.