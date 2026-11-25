La tensión que durante horas vivió Alicia Oyola se transformó en lágrimas de alegría cuando escuchó nuevamente la voz de su hijo. Kevin, quien permanecía entre los rehenes en el almacén Éxito de Contadora, logró comunicarse con su madre después de la intervención de las autoridades.

Presidente Abelardo De La Espriella entrega primeros detalles del rescate de rehenes en Éxito de Cartagena: “Operación impecable”

“Llegó la llamada, llegó la llamada de Kevin”, se escucha decir a las personas que acompañaban a Alicia en el momento en que se produjo el contacto telefónico. La emoción fue inmediata, pues durante varias horas la familia había permanecido sin tener certeza sobre el estado del joven.

En medio de la conversación, la madre le preguntó si ya había salido del establecimiento. Sin embargo, quienes estaban a su alrededor le explicaron que, aunque Kevin todavía se encontraba dentro del almacén, ya habían podido comunicarse con él y confirmar que estaba bien.

La llamada también permitió conocer que las personas retenidas estaban bajo la atención de las autoridades. Al ser consultados sobre si todos los rehenes se encontraban bajo protección oficial, quienes acompañaban a Alicia manifestaron que, al parecer, sí.

Así fue el rescate

En medio de una quirúrgica operación, integrantes de las Fuerzas Especiales de Ejército y Policía lograron rescatar a los secuestrados tomados como rehenes por delincuentes en el Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena, el martes 24 de noviembre.

La operación fue dirigida por el presidente Abelardo De La Espriella desde una sala de crisis en la Base Naval.

Información preliminar conocida por SEMANA da cuenta de que cuatro de los cinco asaltantes fueron reducidos, mientras que uno más habría resultado muerto. Las 19 personas que permanecían secuestradas fueron sacadas con vida. Minutos antes, la rehén número 20, con problemas de salud, fue liberada.

Horas antes, el presidente, quien viajó desde Villavicencio, les había dado un ultimátum a los asaltantes, quienes tenían plazo hasta las 12:30 de la madrugada para entregarse, pero decidieron hacer caso omiso a la advertencia.