2:00 p. m.: Llueve fuertemente en las inmediaciones del Éxito Contadora

Sobre las 2 de la tarde comenzó a caer un fuerte aguacero en la zona donde se está presentando, desde tempranas horas de este martes 24 de noviembre, la toma de rehenes en el supermercado de la cadena Éxito en la zona de Contadora, Cartagena.

Según informaron testigos que se encuentran a pocos metros del lugar, la fuerte lluvia causó intermitencias en el servicio de energía del sector.

Éxito Cartagena en Contadora el martes 24 de noviembre Foto: Cortesía redessociales / Montaje SEMANA

1:30 p. m.: El presidente Abelardo De La Espriella habla sobre la toma de rehenes

El presidente De La Espriella anunció la liberación de cinco rehenes. “Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero de un centro comercial. Desde el día anterior las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores.

“Ya están todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública con grupos especiales allí, eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro de que sea así para los bandidos”, añadió.

Abelardo De La Espriella y caso almacén Éxito de Cartagena Foto: Redes sociales

1:00 p. m.: Ejército Nacional hace presencia en el lugar

Uniformados fuertemente armados hicieron presencia en el lugar para intentar recuperar el control de la situación. De igual manera, retiraron a los civiles que rondaban cerca del supermercado ubicado en el barrio Contadora y acordonaron la zona en un gran despliegue y operativo militar.

Ejército Nacional hacen presencia en el Éxito Contadora en Cartagena el martes 24 de noviembre Foto: Cortesía redes sociales / Montaje SEMANA

12:45 p. m.: Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronuncia

El alcalde Dumek Turbay se pronunció en la red social X sobre la situación del Éxito Contadora.

“Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, Policía de Colombia, Armada de Colombia y nuestras Fuerzas Militares, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”, dijo.

Además, pidió: “El apoyo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación directa con el presidente Abelardo De La Espriella, es irrestricto y tenemos absoluta y plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente. Pedimos, por favor, paciencia, prudencia y respeto, e informarse de la situación única y exclusivamente por los canales oficiales e institucionales”.

12:30 p. m.: Se conoce misteriosa carta presuntamente dejada por los criminales

Las autoridades encontraron una misteriosa carta en el lugar de la toma de rehenes, en la que se mencionaba que necesitaban una cantidad de siete mil millones de pesos. Se encuentran verificando si la nota fue dejada por los criminales.

Esta es la misteriosa carta que se encontró en el lugar de los hechos. Foto: A.P.I.

12:18 p. m.: Policías liberan a una de las rehenes; se conoció el video

Tras varias horas de tensión en los alrededores, se dio a conocer un video en el que uniformados de la Policía lograron rescatar a una mujer de la tercera edad, quien sería una de las rehenes de los encapuchados.

Hasta el momento, la ciudadana se encontraría en buen estado de salud y sin lesiones aparentes.

11:07 a. m.: Se conocen nuevas imágenes de los hombres encapuchados

En diferentes videos se logró ver cómo los hombres armados que irrumpieron en el Éxito se pasean al lado de los rehenes. Al parecer, tendrían amenazadas a las personas.

9:40 a. m.: Se reportan hombres armados en almacén Éxito de Cartagena: tienen rehenes

Durante horas de la mañana de este 24 de noviembre, las autoridades reportaron la presencia de varios hombres armados y encapuchados dentro de un almacén Éxito en Cartagena, Bolívar. Este hecho obligó a la movilización de varios uniformados hasta el lugar.

Asimismo, los delincuentes habrían colocado rehenes en las ventanas del establecimiento con el fin de evitar el ingreso de la Fuerza Pública.