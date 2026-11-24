La mañana de este martes 24 de noviembre estuvo marcada por momentos de angustia en Cartagena.

Lo que parecía ser una jornada habitual para clientes y trabajadores del almacén Éxito de La Castellana terminó convirtiéndose en una situación de terror.

Hombres armados y encapuchados ingresaron al establecimiento y tomaron como rehenes a varias personas.

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sur de la ciudad.

La presencia de los sujetos armados provocó el despliegue de las autoridades y un amplio operativo de seguridad en los alrededores del supermercado.

Pero, mientras afuera aumentaba la presencia de uniformados, adentro varias personas vivían momentos de incertidumbre, sin saber qué iba a ocurrir ni cuándo podrían salir del lugar.

Grupo Éxito se pronunció luego de que hombres armados entraran a almacén de Cartagena y tomaran rehenes

El testimonio que revela el miedo dentro del almacén

Uno de los testimonios conocidos sobre lo ocurrido permite dimensionar el desconcierto que se apoderó de quienes estaban dentro del almacén.

Una mujer que vivió la situación contó a la F.M. cómo fue el ingreso de los hombres y la reacción que tuvo al ver las armas que portaban.

“Esos manes se metieron como en una vaina de película. Tienen un revólver grandote, así como los de la Brinks. Yo pensé que eran los de la Brinks, pero un compañero me dijo: ‘Tírate, que están atracando’. Y los tipos se le tiraron al vigilante y dejaron a la gente metida allá adentro”, relató.

Sus palabras describen los segundos de confusión que precedieron al temor.

Al principio, la persona no habría identificado lo que estaba sucediendo, hasta que un compañero le advirtió que se trataba de un atraco y le pidió que se protegiera.

El relato también da cuenta de la intimidación contra el personal de vigilancia y de cómo clientes y trabajadores terminaron atrapados en medio de la incursión de los hombres armados.

Imagen aeropuerto Rafael Nuñez, almacén Exito y comunicado de la Aeronaútica Civil. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Aeronaútica Civil

Personas retenidas y un amplio operativo policial en Cartagena

La emergencia provocó el cierre de los accesos al establecimiento y el acordonamiento de la zona. La Policía desplegó unidades para controlar la situación y coordinar las acciones que permitieran proteger a las personas retenidas.

Videos difundidos durante la mañana mostraron a varios ciudadanos sentados frente a los ventanales del almacén, algunos con las manos atadas, mientras hombres armados permanecían cerca de ellos.

El caso generó preocupación entre los habitantes del sector de La Castellana y las personas que se encontraban en los alrededores del centro comercial.

Por su parte, Grupo Éxito se pronunció mediante un comunicado en el que aseguró que la protección de la vida y la integridad de las personas es su principal prioridad.

La compañía confirmó que la emergencia estaba siendo atendida por las autoridades competentes y señaló que permanecía atenta al desarrollo del operativo.

El testimonio de una de las personas afectadas deja ver el impacto que tuvo el episodio para quienes llegaron al supermercado sin imaginar que terminarían en medio de una situación con hombres armados.