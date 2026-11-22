Juan Carlos Cabeza López es un ingeniero naval colombiano y jefe de máquinas retirado de la Armada Mercante. Según dio a conocer su esposa, él decidió emprender una nueva aventura por Egipto y terminó atrapado cinco meses a bordo del buque carguero Caribbean Per.

“Vengo a poner esta denuncia pública porque estoy desesperada como madre. Mi esposo se encuentra fuera del país, actualmente. El año pasado conoció a una persona que se lo presentó un amigo. Este señor le propuso un trabajo con un salario de 4.500 dólares mensuales. El contrato finalmente era por 6 meses y mi esposo accedió al trabajo”, aseguró la mujer.

“Y esta persona, se llama Raúl Hooker, sanandresano, y vive aquí en la ciudad de Cartagena, específicamente en Turbaco (Bolívar) le dijo que le iba a comprar los tiquetes y que lo iba a mandar a Brindisi, Italia. No le dieron este plata en físico de tiquetes, solamente se lo compraron y se lo mandaron por correo electrónico. Ahora el barco se encuentra en Egipto, en el Canal de Suez, específicamente. Esta empresa se llama Happy Sea Light. El barco se llama el Caribbean Pearl. Y ahora que está en Egipto, supuestamente el barco está retenido por las autoridades de ese país. Y tengo 5 meses luchando con él”, agregó.

“Estoy preocupada tanto por la integridad física de mi esposo y su salud. Sufre de diabetes, no se toma sus pastillas. Lo tienen retenido en contra de su voluntad porque la agencia le tiene retenido sus documentos. He propuesto todo y no lo dejan bajar del barco. He ido a todas las autoridades, he mandado correos, radicado, tengo evidencia de todo lo que estoy diciendo, con fotografías, videos, audios, hasta un video de mi esposo y todas las evidencias. Hago un llamado a las autoridades competentes de aquí de Colombia, ya que mi esposo es un ciudadano cartagenero, sobre todo al alcalde y al gobernador y al presidente Abelardo De La Espriella”, insistió la mujer, en busca de ayuda, a principios de noviembre.

“Esta situación ya no la aguanto como madre de una niña de 3 años, que todos los días me pregunta que dónde está su papá. Yo le digo a la niña que su papá está trabajando porque está buscando el sustento del hogar. Tengo miedo por mi integridad física y temo por mi vida y por la vida de mi esposo, ya que hubo amenazas de que si mi esposo llegaba acá en Colombia lo mataban y a mí también y a mi hija y que lo van a dejar preso en ese país de origen. Por favor, para que le presten atención a este caso porque si mi esposo lo dejan allá preso, él necesitaría un abogado colombiano, un traductor. Mi hija ya no aguanta ver más que no vea a su papá. Mi hija necesita ver a su papá. Mi hija está sufriendo y yo también como esposa. Por favor, ayúdenme, se lo pido. Ayúdenme, no aguanto la desesperación y el estrés me está matando”, insistió.

Según se informó, las autoridades egipcias procedieron contra el bote por problemas de combustible y deudas con proveedores y agencias. Y por eso dejaron retenidas a las personas dentro de sí: Pablo Cabrera, cocinero; Juan Cabeza, jefe de máquinas; Luis Veliz, mecánico de motores y Archi Vol, primer oficial. Cabeza es colombiano mientras sus compañeros son de República Dominicana, Venezuela y Panamá, respectivamente.

Fernando José Fonseca, abogado cartagenero con enfoque internacional, asumió el caso de su paisano, el cartagenero Cabeza. SEMANA conversó con él para conocer qué sucedió y cómo se terminó tal pesadilla para el connacional.

“Hoy, gracias a Dios, puedo dar la gran noticia que fueron liberados. Hoy quiero compartir con ustedes una de las victorias más importantes de mi vida como abogado. Hace unos días conocí el caso desesperante de varios tripulantes de Latinoamérica, entre ellos un cartagenero, que se encontraban retenidos de manera irregular en una embarcación en Egipto y sin poder regresar a sus hogares. Desde ese momento, comenzamos a trabajar, contactamos a las autoridades egipcias, enviamos los documentos necesarios y asumimos la representación legal. Pero lo que más me emociona no es solo la victoria jurídica, es saber que uno de ellos podrá regresar a casa, abrazar a su pequeña hija y pasar Navidad junto a los suyos. Hoy ganó la libertad, ganó la justicia y sobre todo ganaron los derechos humanos. Y mientras Dios me dé la fuerza, seguiremos defendiendo a nuestra gente. A él sea toda la gloria”, acentuó.

Según dijo, si bien es cierto el bote tenía deudas por gasolina e impuestos, la tripulación no podía ser retenida, como sucedió con la embarcación. De igual forma, explicó, tras su gestión argumentando que había violación de derechos humanos, el gobierno egipcio procedió a liberarlos y el propietario de la empresa para la que laboraban compró los tiquetes aéreos de regreso a sus hogares.

Durante este tiempo, dijo, uno de ellos enfermó, no había medicinas, la comida era escasa y vivieron múltiples necesidades. “Vamos a demandar a la empresa que los contrató y también estamos estudiando la posibilidad de denunciar al estado egipcio por no cuidar a estos ciudadanos internacionales”, dijo.

Barcos navegan por el canal de Suez, en la gobernación de Ismailia, Egipto, el 16 de abril de 2025 - Foto de referencia Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

“El fin de ellos era navegar un bote de carga, que cuando llegó al puerto de Egipto fue retenido. Les retuvieron sus documentos y quedaron a la deriva. Y ahí nos comenzamos a contactar con la agencia que les quitó los pasaportes, logramos que se los regresaran y durante ese tiempo, tampoco les pagaron y eso también lo vamos a demandar”, puntualizó.