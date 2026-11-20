Un turista italiano quedó desafortunadamente involucrado en una disputa con algunos vendedores informales de Cartagena y, para ponerle fin a las especulaciones, la Policía Metropolitana de la ciudad le explicó a SEMANA lo sucedido con el extranjero.

En imágenes quedó registrado bochornoso altercado de turista italiano en el Centro Histórico de Cartagena

Los videos que circulan en redes sociales muestran a un hombre que evidentemente tenía acento extranjero y posteriormente confesó ser italiano, gritándole a un ciudadano y, posteriormente, huyendo. El sujeto se ve en confusas agresiones y disputas verbales con los demás ciudadanos, pero no eran claros sus motivos para reclamar.

El mayor Villalobos, de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó que este hecho tuvo lugar el 18 de noviembre a las 5:30 de la tarde en el Centro Histórico de ‘la heróica’.

Foto izquierda: Italiano en la confrontación. Foto derecha: Policía deteniendo al italiano. Foto: Redes sociales Instagram @contrarreloj.co

“Sucedió exactamente en el Parque Fernández de Madrid. Allí se registró una alteración a la convivencia protagonizada por un ciudadano italiano, quien junto con su compañera sentimental iniciaron una serie de agresiones verbales e insultos hacia un personal de vendedores ambulantes que se encontraba en la zona”, relató Villalobos a SEMANA.

Luego de esta primera acción es que los ciudadanos encienden sus cámaras y se aprecia la situación que durante estos días se ha viralizado en redes sociales.

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Según el oficial, estas confrontaciones provocaron una reacción solidaria de los cartageneros en apoyo a los vendedores y, tras confrontar a los extranjeros, llamaron a la policía para que ellos detuvieran al italiano implicado en la alteración.

Las autoridades llegaron al sitio y, de inmediato, detuvieron al italiano y su pareja para trasladarlos hacia la estación Centro Histórico junto con dos personas que también generaron la controversia. El informe oficial que emitió la Policía a este medio explica que allí se realizó una mediación policial entre las partes.

Se le impuso una medida correctiva a los implicados que no fue especificada por el mayor; sin embargo, las autoridades explicaron a SEMANA que, al no evidenciarse agresiones físicas ni lesionados, la problemática quedó hasta allí.