Policía frustró millonario envío de cocaína hacia Europa desde el puerto de Cartagena

La Policía Nacional logró la incautación de 1.000 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. El estupefaciente se encontraba camuflado dentro de un cargamento legítimo de café verde, que tenía como destino final el territorio europeo, específicamente Bélgica.

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El hallazgo se produjo en el marco de la estrategia Esmeralda, una iniciativa liderada por la Dirección de Antinarcóticos para blindar las terminales marítimas del país.

Según el reporte oficial de las autoridades, el éxito del operativo fue posible gracias al trabajo articulado de inteligencia entre la Sala de Análisis de la Compañía y las acciones diferenciales ejecutadas por el Grupo Móvil de Intervención (FAST TEAM).

Durante las labores rutinarias de análisis y perfilamiento de carga en tránsito, los uniformados seleccionaron para inspección un contenedor proveniente de Perú. Con el apoyo de equipos tecnológicos de escaneo y verificación, los agentes detectaron anomalías en el interior de la estructura.

Al abrir la carga, confirmaron la presencia de varios paquetes rectangulares ocultos bajo la modalidad conocida como rip-off. Esta técnica criminal consiste en contaminar contenedores con mercancía legal, introduciendo la droga sin el conocimiento de las empresas exportadoras o importadoras.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, este decomiso representa un duro revés financiero para las organizaciones criminales con injerencia internacional, afectando sus economías ilícitas en más de 5.486 millones de pesos.

Además, la operación evitó que aproximadamente 2,5 millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados ilegales de consumo en Europa.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, destacó la efectividad de las capacidades técnicas y humanas desplegadas en la terminal portuaria.

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“Este resultado demuestra la importancia del análisis de información, la perfilación de contenedores y el uso de capacidades tecnológicas para anticiparnos a las modalidades empleadas por las organizaciones narcotraficantes”, afirmó el oficial.

Castaño Ramos reiteró que la institución continuará fortaleciendo los controles en los puertos colombianos para evitar que la infraestructura del comercio exterior sea utilizada como plataforma para el envío de sustancias ilícitas.

Tras la diligencia de inspección y pesaje, el alcaloide quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización y posterior destrucción, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables detrás de este envío transnacional.

Una tonelada de cocaína fue incautada en el puerto de Cartagena. Foto: Policía

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destacó este golpe contra el narcotráfico y reconoció el trabajo de las autoridades frente a estos delitos en los puertos del país.

“Mi reconocimiento a nuestros policías por este resultado. Seguimos cerrándoles las rutas, golpeando sus finanzas y combatiendo sin descanso el negocio criminal del narcotráfico”, señaló el mandatario.