Corte Constitucional pone estrictos límites a los traslados por procedimiento policial

Para evitar retenciones arbitrarias durante los traslados de ciudadanos por parte de la Policía, la Corte Constitucional le puso límites a ese tipo de procedimientos para evitar que esa figura se convierta en regla general o que el tiempo de retención se extienda de manera injustificada.

Con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, la Sala Plena fijó esos alcances a partir de una demanda que llegó en contra del artículo 157 del Código de Convivencia, el cual reguló los traslados de personas para llevar a cabo el proceso verbal inmediato.

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Por unanimidad, la Corte Constitucional avaló ese aparte de la ley, pero le puso condiciones para que ese tipo de traslados se dé de manera constitucional si ocurren dos circunstancias: fuerza mayor o caso fortuito, y si hay un riesgo inminente para la vida e integridad de las personas involucradas, terceros o los mismos funcionarios de la Policía.

Ese tipo de situaciones, según la Corte, deben “material y objetivamente” hacer imposible adelantar el procedimiento verbal en el sitio, por lo que los uniformados quedan facultados para hacer el traslado en ese tipo de casos.

El tope de las horas

La decisión también le puso freno a la duración del traslado y una retención, pues el Código de Convivencia ya establece que para ese tipo de casos no se podrá “exceder de (6) seis horas, de conformidad con las exigencias de las distancias”.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Plena aclararon que, para que se cumpla ese tope, deben existir tres reglas obligatorias: el límite del tiempo es único, improrrogable y abarca el tiempo de desplazamiento como tiempo en el sitio; el inicio del reloj se cuenta desde que el policía asume el control del ciudadano para su traslado; y la restricción debe cercar apenas termine el procedimiento, así no se hayan cumplido las 6 horas.

De esta manera, la Corte le puso más parámetros a la facultad que tiene la Policía Nacional para trasladar ciudadanos y avaló otras expresiones que autorizan el traslado inmediato y temporal en el caso de que llegue a ser necesario para el proceso verbal inmediato.