Así operaban Los Nocturnos, banda señalada de cometer paseos millonarios y secuestros en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la desarticulación de Los Nocturnos, un grupo delincuencial señalado de cometer secuestros extorsivos mediante la modalidad de paseo millonario en la capital del país. Seis presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados mediante órdenes judiciales, luego de cinco meses de labores investigativas.

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El procedimiento se desarrolló en el marco de la operación Kratos, adelantada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se hicieron en las localidades de Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, así como en el municipio de Soacha.

De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, quienes presuntamente cumplían diferentes funciones dentro de la organización criminal. Durante los procedimientos también fueron incautados cuatro teléfonos celulares.

Según las investigaciones, los integrantes de Los Nocturnos seleccionaban a sus víctimas a la salida de conciertos y eventos masivos en Bogotá. Una vez identificadas, las abordaban en un taxi cuyo conductor, presuntamente, hacía parte de la estructura y facilitaba el traslado de las personas para mantenerlas retenidas.

Uno de los casos documentados por los investigadores corresponde al de una pareja que, después de asistir a un concierto, tomó un taxi en la vía pública. Durante el recorrido, tres personas interceptaron a las víctimas y las privaron de la libertad durante aproximadamente 24 horas.

La Policía señaló que, mientras permanecían retenidas, las víctimas habrían recibido sustancias químicas del tipo benzodiacepinas, con el propósito de reducir su capacidad de reacción y facilitar las acciones de los delincuentes.

Posteriormente, los integrantes de la organización habrían utilizado los teléfonos celulares y los medios financieros de la pareja para realizar transacciones bancarias y compras sin autorización. Estas operaciones ocasionaron una afectación económica cercana a los 60 millones de pesos.

Las labores investigativas permitieron establecer que la estructura tenía integrantes encargados de conducir el vehículo de servicio público, otros que ejecutaban los secuestros y personas que presuntamente recibían o movilizaban el dinero obtenido mediante estas actividades.

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Tras su captura, los seis presuntos integrantes de Los Nocturnos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Según informó la Policía, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación similar o algún hecho que pueda suponer un riesgo para la ciudadanía, esto se puede hacer por medio de los canales oficiales como la línea 123.