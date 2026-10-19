Bogotá podría volver a quedarse sin herramientas tecnológicas clave para atender emergencias a través de la línea 123.

La concejal Sandra Forero advirtió que el contrato que permite servicios como geolocalización automática, videollamada y chat silencioso está cerca de agotar su margen de continuidad.

Hasta la fecha de su denuncia, no aparecían documentos de un nuevo proceso de selección en el Secop.

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Un contrato que pasó a $14.346 millones

En diciembre de 2024, la Secretaría Distrital de Seguridad suscribió con ITELCA S. A. S. un contrato por $8.874 millones, con un plazo inicial de 12 meses, para fortalecer las capacidades tecnológicas de la Línea 123.

De acuerdo con la denuncia de la concejal, el proceso se adjudicó con un solo oferente, después de que cuatro empresas se retiraran y cuestionaran las condiciones de igualdad.

Desde entonces, el contrato ha tenido tres prórrogas y dos adiciones presupuestales.

Su valor llegó a $14.346 millones, un incremento del 61 % frente al monto inicial.

El plazo también se extendió cerca de diez meses, lo que representa un aumento aproximado del 81 % respecto del periodo originalmente previsto.

Forero también cuestionó el valor de las adiciones presupuestales.

Según el análisis presentado por la cabildante, el componente de instalación, configuración y puesta en funcionamiento equivalía inicialmente a unos $517,6 millones mensuales.

Sin embargo, para una prórroga de seis meses y doce días se calcularon $4.732,8 millones.

Esto representa un costo mensual equivalente cercano a $739,5 millones, es decir, unos $221,8 millones más al mes frente al cálculo inicial señalado en la denuncia.

La concejal pidió revisar estas diferencias y establecer si los pagos adicionales corresponden a las condiciones contractuales y económicas aplicables.

La alerta se centra en la falta de preparación oportuna de una nueva contratación.

Según Forero, si no se adelanta el proceso a tiempo, la ciudad podría enfrentar nuevamente interrupciones en estas funciones.

Bajo este panorama, la Secretaría Distrital de Seguridad tendría que evaluar una contratación directa mediante la figura de urgencia manifiesta.

La alerta por una nueva interrupción

La preocupación actual es que la ciudad vuelva a enfrentar una situación similar a lo ocurrido entre agosto de 2024 y enero de 2025.

Durante ese periodo, la Línea 123 estuvo cinco meses sin geolocalización, videollamada y chat silencioso.

Según la concejal, el contrato ya no podría adicionarse más bajo las limitaciones legales que señala.

Comunicado denuncia línea 123 Foto: Concejal Sandra Forero

“Es preocupante que, teniendo en cuenta los tiempos de estructuración y adjudicación que requiere un nuevo proceso de selección, a la fecha no se encuentra publicado en Secop ningún documento que muestre interés de la entidad en adelantarlo”, afirmó Forero.

La concejal cuestionó la gestión de la Secretaría de Seguridad y advirtió sobre las consecuencias que una nueva interrupción podría tener para las capacidades tecnológicas de la Línea 123.