Tropas del Ejército Nacional capturaron en Pailitas, Cesar, a alias ‘El Compita’, señalado como presunto operador de drones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El detenido está vinculado con ataques contra instalaciones policiales en el sur del departamento.

La operación fue realizada por tropas de la Quinta Brigada, a través del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Policía Nacional, según informó el Ejército en su cuenta oficial de X.

Junto a alias ‘El Compita’ fueron capturados otros dos presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | En Pailitas #Cesar, tropas de la #QuintaBrigada de @Ejercito_Div2 a través del Gaula Militar Chicamocha y en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a alias El Compita, presunto operador de drones del ELN, vinculado en los ataques contra instalaciones policiales en el sur del Cesar. Junto a él fueron capturados otros dos presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo. Durante el procedimiento fueron incautados un dron, armas de fuego, granadas, cerca de tres kg de explosivos tipo amonal, municiones y estupefacientes, material que afectaría las capacidades criminales de esta estructura. #ContraElELN — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 19, 2026

Decomisaron un dron y cerca de tres kilos de explosivos

Durante el procedimiento, las tropas y la Policía incautaron un dron, armas de fuego, granadas, municiones y cerca de tres kilogramos de explosivos tipo amonal. También reportaron el decomiso de estupefacientes.

Según el Ejército, estos elementos afectarían las capacidades criminales de la estructura armada.

El decomiso es relevante por el señalamiento contra alias ‘El Compita’, a quien se le atribuye presuntamente la operación de drones utilizados en acciones contra instalaciones policiales en el sur del Cesar.

La captura se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo en el departamento.

Por ahora, el comunicado militar no aporta más detalles sobre la identidad de los otros dos detenidos, ni los detalles de los procesos judiciales que enfrentarían.

captura de alias El Compita Foto: Foto X: @COL_EJERCITO

Cesar enfrenta ataques con drones

La captura se conoce en medio de una serie de ataques con explosivos lanzados desde drones contra instalaciones policiales en el sur del Cesar.

El 24 de septiembre se registró un ataque contra la estación de policía de Aguachica.

Posteriormente, el 5 de octubre, se produjo una nueva acción contra esas instalaciones, que provocó la fuga de tres personas que permanecían detenidas en los calabozos.

Las autoridades investigaban la posible participación del ELN en este último hecho.

Ante la escalada de estos hechos, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, anunció el 26 de septiembre recompensas de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de ataques con drones contra la Fuerza Pública en Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.

Estos antecedentes permiten dimensionar la preocupación de las autoridades por el uso de drones en acciones armadas.

La información disponible deberá establecer si alias ‘El Compita’ participó específicamente en esos ataques.