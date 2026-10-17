La participación de alias John 40, lugarteniente de Iván Márquez, y un pago de $5.000 millones: las nuevas pistas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La investigación por el magnicidio del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay avanza en la búsqueda de los autores intelectuales. Ahora hay nuevos y determinantes hallazgos que apuntan a la participación en el crimen de alias John 40, uno de los hombres más cercanos a Iván Márquez; asimismo, reuniones de planeación en Colombia y Venezuela, pagos millonarios y hasta la intención de atentar contra un expresidente.

Así se desprende de nuevas revelaciones en poder de la Fiscalía General de la Nación, que son analizadas por el grupo especial asignado para investigar el crimen. SEMANA revela de qué se trata esta delicada información, que se está manejando de manera reservada.

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La nueva revelación sobre el crimen está siendo entregada justamente por una persona de las entrañas de la Segunda Marquetalia, que busca beneficios judiciales y hasta la recompensa que se ofrece por sus jefes, John 40 e Iván Márquez.

Hasta el momento, con la declaración de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo o la Firma, revelada por SEMANA, estaba claro que el magnicidio había sido ordenado por la Segunda Marquetalia. Todo apuntaba a José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, quien supuestamente murió en combate, pero no hay pruebas.

Géner García. Alias John 40 Foto: Suministradas a SEMANA

Planeación

Sin embargo, ahora la información en poder de la familia de Miguel Uribe Turbay plantea que “el financiador y cerebro” del homicidio sería Géner García Molina, alias John 40, a quien también se le identifica como Francisco Javier Builes.

Inicialmente, el Viejo en su confesión se refirió al pago de 1.000 millones de pesos para ejecutar el crimen; es decir, para la logística y la oficina de sicarios que comandaba Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño. Y otros 600 millones para sobornos a la Justicia y desviar la investigación.

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Lo contado por el testigo plantea que para la ejecución del magnicidio se habría puesto una bolsa total de 5.000 millones de pesos, dinero que habría sido recogido por el mismo John 40, producto de los negocios del narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Allí, hasta hace apenas unos meses, antes de la extradición de Nicolás Maduro, la Segunda Marquetalia delinquía a sus anchas con complicidad de la Guardia Bolivariana.

“La fuente indica que el dinero ingresaba a los campamentos a través de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien, según la información, recogió el dinero del crimen. Este fue capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, municipio de Puerto Lleras (Meta). Su situación procesal debe ser contrastada con el expediente”, reseña la denuncia entregada a la Fiscalía y conocida por SEMANA.

Simeón Pérez. Alias el Viejo o la Firma Foto: Suministradas a SEMANA

También hay información nueva sobre la coordinación del homicidio de Uribe Turbay, que según este testimonio se habría realizado entre Villavicencio en el Meta y el remoto municipio de Carurú en Vaupés, en la zona fronteriza con Brasil.

Los encuentros habrían contado con la participación de dos hermanos de John 40, que viven en Villavicencio y se reunían con alias el Viejo para coordinar su ingreso (hasta el campamento), el homicidio y la entrega del dinero.

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La fuente les dijo a las autoridades y a la familia de Uribe Turbay que hubo varias reuniones de alias el Viejo para este homicidio. Al menos una fue en Venezuela, en el campamento de alias Iván Márquez con el Zarco Aldinever y John 40. Y otras tres fueron en un campamento de John 40 en Carurú, Vaupés.

Justamente por esta zona se estaría moviendo alias John 40 en cuatrimotos anfibias de seis llantas, de las cuales se sabe que fueron compradas en Bogotá y enviadas como carga hacia Vaupés.

José Manuel Sierra. Alias el Zarco Aldinever Foto: Suministradas a SEMANA

La nueva información hace referencia a que la decisión del homicidio de Uribe Turbay la tomó Iván Márquez en una reunión realizada con los miembros principales de la Segunda Marquetalia. En el encuentro habrían participado de manera virtual Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien aún no se había divorciado del mando, y su lugarteniente alias Jairo o Popeye.

En la planeación también habrían participado Walter Mendoza, jefe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, hijo del fallecido jefe fundacional de las Farc, Manuel Marulanda, alias Tirofijo; el Zarco Aldinever y John 40.

En cuanto a los 5.000 millones de pesos que presuntamente fueron recogidos para el pago del homicidio de Uribe Turbay, la fuente afirma que buena parte viene de una mina ubicada en Barrancominas, Guainía, al sur del país, manejada por John 40, de donde extraen oro y coltán.

César Gaviria. Expresidente de la República Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El expresidente Gaviria

En medio de esta nueva información y testigos del crimen de Uribe Turbay, hay un asunto que llamó poderosamente la atención de las autoridades: la supuesta intención de atentar contra la vida del expresidente César Gaviria Trujillo.

“Respecto a este otro posible atentado, la fuente hace referencia a la participación que tendría Kendry Téllez, alias Yaco, quien ha sido históricamente el jefe del comando urbano más fuerte de las Farc que operaba principalmente en Bogotá. Yaco fue parte del acuerdo de paz y es compareciente ante la JEP, pero desde el magnicidio no se conoce su paradero”, advierte la información.

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Yaco apareció involucrado en el crimen de Uribe Turbay, al ser señalado por alias el Viejo: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez (Yaco)”, según el testimonio que entregó a la Fiscalía.

Yaco, quien actualmente es prófugo de la Justicia, según la nueva información, estuvo dos veces en Venezuela, a donde habría cruzado a través de Puerto Carreño, Meta, y actualmente estaría en ese país. Tiene un familiar que vive en Madrid, España, pero viaja permanentemente entre España, Estados Unidos y Canadá, y al parecer apoya actividades financieras de la Segunda Marquetalia.

Claudia Tarazona. Esposa de Miguel Uribe Turbay Foto: SEMANA

Las revelaciones de Tarazona

Entre la nueva información conocida por la familia de Uribe Turbay está la revelada por Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, quien señaló, sin titubeos, que el crimen tendría como origen el Congreso de la República.

“Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metida allá adentro, la cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y qué va a pasar. Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y extremen sus medidas de seguridad”, afirmó Tarazona, quien explicó que esa información ya fue entregada a la Fiscalía.

La información le habría llegado directamente a su chat y, según reveló, afirmaba: “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a él, y yo le creo 100 por ciento; por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible”.

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Tras la denuncia, Luis Eduardo de la Hoz, abogado de Calarcá, negó las acusaciones y afirmó que su cliente está cumpliendo con las responsabilidades en la JEP y que “señalar sin las pruebas que estén dentro de la Fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos resulta irresponsable”.

Ya ha pasado más de un año desde la muerte de Uribe Turbay. La Fiscalía avanzó en la identificación de la Segunda Marquetalia como organización que ordenó y pagó a la oficina de sicarios de alias el Costeño para el asesinato, ha capturado y judicializado a los miembros de esta banda y al enlace que dio la orden, alias el Viejo. Sin embargo, aún existe la gran duda sobre quiénes son los autores intelectuales: ¿fue un crimen político que nació desde el mismo Congreso?