María Claudia Tarazona denunció que la orden de asesinar a Miguel Uribe “salió desde el Congreso” y Álvaro Uribe reaccionó

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha reconocido públicamente que no supera la muerte de Miguel Uribe Turbay, no salió del asombro este miércoles, 14 de octubre, cuando María Claudia Tarazona, la esposa del exprecandidato presidencial, le contó a Noticias Caracol que la orden del magnicidio había salido del Congreso.

“El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa y hoy todo se redime. Nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia Tarazona”, dijo Uribe Vélez.

Y añadió: “Por favor, todo el apoyo a María Claudia. Toda la protección. Y que se descubra este magnicidio”.

Este miércoles, en diálogo con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona, viuda del joven político, entregó otro detalle revelador que conoció en medio de la investigación que ha venido adelantando tras el atentado contra su esposo.

El director de SEMANA, Yesid Lancheros, y María Claudia Tarazona. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, afirmó la mujer.

Álvaro Uribe y Miguel Uribe. Foto: El País

Informó que una persona, cuyo nombre no puede revelar a la opinión pública, entregó esa información antes del asesinato de Miguel Uribe: “Y dijo, en ese momento, que el candidato Miguel Uribe y, posiblemente, otros precandidatos del Centro Democrático, iban a ser asesinados; la plata salió desde Venezuela y la orden salió desde el Congreso”.

Esa información, detalló Tarazona, llegó a su teléfono celular: “Y fue entregada con todos los protocolos necesarios a la Fiscalía y en este momento estamos esperando que se abra esa línea de investigación. La Fiscalía con su grupo especializado debe estar corroborando de dónde salió la información”, expresó.

La esposa de Miguel Uribe dejó claro al país que “tenemos los nombres, porque (la información) sale con nombres propios, fotografías. Estamos a la espera de eso y de otros resultados que deben ir avanzando en la investigación”.

Asimismo, consideró que “es muy grave” que existiera información previa al atentado contra Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona. Foto: Suministrada

Cabe recordar que, recientemente, en un evento en Bogotá, donde se hicieron varios reconocimientos en nombre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, padre del joven político asesinado, también se refirió al atentado contra su hijo y lanzó varias acusaciones que son materia de investigación por parte de las autoridades.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces. Los criminales eran sus socios y pensaron que a ellos les convenía su asesinato porque silenciaría la voz que les denunciaba y así podrían continuar con sus fechorías”, dijo Uribe Londoño.

Por eso, añadió Uribe Londoño, “Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel. Petro sabía que sus amigos habían decidido matar a Miguel Uribe Turbay. Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación para probar quién dio la orden”.

Uribe Londoño afirmó que Petro “le negó la protección a Miguel. Fue un crimen de Estado cometido por personas que actuaron con el respaldo, tolerancia y complicidad del poder público, violando los derechos humanos y el derecho internacional”.