Amigos y familiares de Miguel Uribe Turbay asistieron a un homenaje en su nombre de la Universidad de los Andes

Varios amigos y familiares del exprecandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay asistieron a un evento de conmemoración en su nombre en la Universidad de los Andes.

Miguel Uribe Londoño dijo que la muerte de su hijo fue “un crimen de Estado” y que el excandidato “era un estorbo para los planes de Petro”

Allí estaban su esposa María Claudia Tarazona, su hijo Alejandro y su padre Miguel Uribe Londoño, quien es el embajador designado ante el Reino Unido en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

También estuvo el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, una de las personas más cercanas a Uribe Turbay en materia política.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. En medio del homenaje se develó una placa en memoria del exprecandidato presidencial, quien falleció tras un atentado en su contra en medio de la pasada campaña.

El reconocimiento de la Universidad de los Andes se dio por su paso por esta comunidad académica, quien le reconoció su “vocación de servicio y su compromiso con la construcción de un mejor país”.

“Para su familia, regresar a la Universidad de los Andes para este homenaje significó un momento especialmente emotivo. Allí, donde Miguel se formó y construyó parte de su camino académico y profesional, familiares, amigos, profesores y personas que lo acompañaron de cerca se reunieron para recordarlo y honrar su legado”, informaron fuentes del evento.