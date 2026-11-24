El exministro del Interior Armando Benedetti se pronunció sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, luego de las revelaciones que hizo María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, en una entrevista con SEMANA, en la que aseguró que el entonces jefe de la cartera política habría advertido sobre un posible atentado contra su esposo antes del magnicidio.

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A mi, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado. Como Ministro del Interior siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad. Espero que las investigaciones avancen y su familia encuentre justicia y tranquilidad. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 24, 2026

A través de su cuenta de X, Benedetti recordó la relación política que mantuvo con Miguel Uribe y aseguró que, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, acudió a las autoridades competentes cada vez que recibió información sobre posibles amenazas contra dirigentes políticos o precandidatos presidenciales.

“A mí, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado”, escribió el exfuncionario.

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María Claudia Tarazona. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

El pronunciamiento se conoce días después de que Tarazona contara en SEMANA un episodio que involucra directamente a Benedetti.

Según contó Tarazona, en entrevista con Vicky Dávila, una persona que hace parte del Congreso le relató que el entonces ministro del Interior se le acercó para advertirle sobre un posible atentado contra él o contra Miguel Uribe.

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María Claudia Tarazona. Bogotá Noviembre 19 de2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

“Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco”, habría sido la advertencia que, según el relato que recibió Tarazona, hizo Benedetti a un tercero.

La viuda del senador contó que conoció esa información en junio de 2026, casi un año después del asesinato, y precisó que no se trata de un testimonio que ella haya podido corroborar directamente. También señaló que esa persona no le ha entregado formalmente la información a la Fiscalía.

Maria Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay en medio de la caminata de la solidaridad de 2017 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ /JETSET Foto: Alexandra Ruiz

En su respuesta, Benedetti hizo referencia precisamente a las actuaciones que, según afirmó, adelantaba cuando conocía alertas de seguridad.

“Como ministro del Interior siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad”, manifestó.

Miguel Uribe Turbay, fallecido exprecandidato presidencial. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

El exministro no se refirió de manera puntual a la advertencia que Tarazona le atribuyó, ni aclaró si recibió información específica sobre un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Finalmente, Benedetti manifestó que espera que las investigaciones avancen y que la familia del dirigente político encuentre justicia y tranquilidad. “Espero que las investigaciones avancen y su familia encuentre justicia y tranquilidad”, concluyó.