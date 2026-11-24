El expresidente Gustavo Petro guardó más de 12 horas de silencio frente al acto terrorista que sacudió al Meta. Y, luego, publicó un mensaje en el que habla de historia, del campesinado, del narcotráfico y hasta de la fibra óptica subacuática.

Desde Villavicencio, las autoridades, lideradas por el presidente Abelardo De La Espriella y la gobernadora Rafaela Cortés, han revelado detalles de los hechos sucedidos en la plaza central de Villavicencio este lunes a las 9:30 de la noche.

En imágenes: drones captaron desde el aire la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

“Lo primero es que el pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno nacional está aquí primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción. Y segundo, no vamos a dejar que este hecho quede impune y los culpables van a pagar, y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo el jefe de Estado.

En esas declaraciones, aseguró que se cree que el responsable de estos actos es alias Antonio Medina, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, y quien fue firmante del Acuerdo de Paz en 2016.

El expresidente Gustavo Petro, por su parte, lanzó, como es usual, reflexiones no tan precisas sobre los hechos y apuntó a responsabilidades históricas e incluso enlistó proyectos de la región.

“Heridas 23 personas en Villavicencio; el método de Iván Mórdisco en Cali lo trasladan a Villavicencio. Ese método no es más que terrorismo; lo destinan a la población civil para generar miedo general… La sociedad buscará un salvador en vez de organizarse ella misma. Los que ponen la bomba no quieren ni asomos de democracia y libertad. Desde hace mucho tiempo la mayoría del pueblo llanero no grita libertad”, dijo.

En su trino habló de que el pueblo “es atemorizado por la violencia y busca salvadores foráneos que ven el Llano como un campo de petróleo que se llevan. El conflicto comienza por la tierra, por la burla que el Frente Nacional hizo a los rebeldes del Llano y por la migración armada del campesinado andino, causada por la violencia, hacia el piedemonte llanero; muy pronto la defensa de las élites locales a esa migración andina fue el paramilitarismo de origen esmeraldero o del narcotráfico. Es un conflicto por la tierra cada vez más intenso, cada vez más mezclado con rutas del narcotráfico que van desde el centro del país; el Llano casi no tiene cultivos de coca, hasta Venezuela desde donde se exporta”.

Gobernadora del Meta habla en SEMANA tras atentado: “Es una retaliación. Los delincuentes sienten el acorralamiento del Gobierno”

Petro se refirió a la necesidad de “hacer productiva la tierra llanera, usar el ferrocarril y los ríos navegables para exportar alimentos y cuidar el borde natural de la selva; es fundamental para un progreso social que escape de la violencia. En mi gobierno se hizo el estudio del ferrocarril Villavicencio/Puerto Gaitán hasta donde empieza la navegabilidad del río Meta. Es un eje fundamental del desarrollo humano del Meta, clave si desarrollamos la fibra óptica por el Rionegro desde Brasil, río Orinoco y río Meta hasta Villavicencio. El proyecto lo inauguramos en con Lula, tendimos parte de la fibra óptica ya por el río Negro en su desembocadura en el Amazonas, antiguo punto fronterizo de Colombia. El proyecto de la fibra óptica subacuática ha sido suspendido por Abelardo y el proyecto del ferrocarril debe ser defendido, pues ya se terminó su estudio por el Ejército. Para comenzar la construcción, dejé en vigencias futuras el dinero para hacerlo”(sic).