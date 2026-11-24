El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio la bienvenida al joven Johan Rodríguez al país luego de viajar desde China en medio de una operación humanitaria.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario confirmó que el joven presenta una insuficiencia cardiaca que requiere de una inmediata atención médica, con la necesidad de un trasplante de corazón.

“¡BIENVENIDO A CASA, JOHAN! ¡COLOMBIA NO ABANDONA A LOS SUYOS! Recibimos en Bogotá a Johan Manuel Rodríguez Jiménez, un colombiano de 31 años que regresó desde China gracias a una operación humanitaria coordinada por nuestra Cancillería y el Consulado de Colombia en Guangzhou”, indicó el jefe de Estado en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Johan, estudiante de medicina, enfrenta una insuficiencia cardiaca avanzada y requiere un trasplante de corazón. Regresó al país acompañado de un médico y una enfermera para continuar su tratamiento en un centro especializado”.

“Di instrucciones para adelantar todas las gestiones necesarias que hicieran posible su retorno, con el apoyo excepcional del Fondo Especial para las Migraciones”, recalcó el mandatario colombiano.

Además, afirmó: “Johan y su familia no están solos. La vida de cada colombiano importa, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Es nuestro deber proteger a nuestros compatriotas y acompañarlos cuando más nos necesitan. ¡Johan, que Dios te acompañe en este camino y te conceda el milagro de recuperar tu salud!”.

Johan Manuel Rodríguez Jiménez retornó a Bogotá desde China Foto: CANCILLERÍA

Por su parte, la Cancillería publicó un mensaje en su cuenta de X: “¡Bienvenido a Colombia, Johan! 🇨🇴 La Cancillería hizo posible el retorno humanitario desde China de Johan Manuel Rodríguez Jiménez, un estudiante colombiano de medicina de 31 años que requiere un trasplante de corazón tras ser diagnosticado con insuficiencia cardiaca avanzada”.

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“Llegó a Bogotá acompañado de un médico y una enfermera para continuar su tratamiento en un centro médico especializado. Detrás de su regreso hubo un trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de Colombia en Guangzhou, que acompañó a la familia durante este proceso, así como la aprobación excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM)”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera concluyó su comunicación indicando que “cada gestión, cada esfuerzo y cada coordinación tienen un propósito claro: proteger a nuestros connacionales y acompañarlos cuando más lo necesitan. A Johan y a su familia les enviamos un mensaje de solidaridad y esperanza”, expresó el canciller Omar Bula, quien hizo seguimiento al caso. En el Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA, la protección y asistencia de los colombianos en el exterior se materializan en acciones concretas como esta, que reflejan el sentido humano de nuestra política exterior”.