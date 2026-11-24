SEMANA conoció de fuentes cercanas de las Fuerzas Militares que Ómar Pardo Galeano, conocido con el alias de Antonio Medina, es el principal sospechoso del atentado terrorista que se presentó en las últimas horas en la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio.

Por “incumplimiento con extrema gravedad y rearme”, la JEP excluyó al cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Antonio Medina

Alberto Medina, quien hizo parte del frente 29 de las Farc, fue firmante del Acuerdo de Paz tras los diálogos de La Habana (Cuba).

Justo para ese momento se encontraba en la cárcel cumpliendo una condena por una docena de delitos cometidos cuando hizo parte del Frente Antonio Nariño y la columna móvil Bladimir Estiven del Bloque Oriental, que delinquían en el Meta.

En 2017 quedó en libertad, recibiendo todos los beneficios del Acuerdo.

Sin embargo, en 2018, su nombre reapareció en varios informes militares como el autor de varios atentados en contra de integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en los departamentos del Meta y Arauca.

No fue hasta 2023 que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó al concluir que había vulnerado el régimen de condicionalidad, regresando a las armas.

“La Sala determinó que el exintegrante de las extintas Farc-EP decidió volver a las armas con un grupo armado que opera en Arauca. En su decisión, la Sala precisó que la reinserción es un hecho notorio que se constata con la designación como miembro representante para adelantar negociaciones de paz con el Gobierno Nacional”, señaló la JEP en esa oportunidad.

En imágenes: así es la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

La JEP advirtió que el firmante de paz incurrió en una actitud alejada de la paz, vinculándose a las disidencias responsables de innumerables ataques a la fuerza pública y la población civil, además de fomentar paros armados y liderar las extorsiones en esa zona del país.

“Su membresía es un hecho notorio que se constata con la designación que le hicieron los delegados autorizados de la misma organización, en una comunicación presentada al Gobierno Nacional, para que se le reconociera como su ‘miembro representante’, a fin de ‘avanzar en los propósitos de las negociaciones de paz’; y su consecuente reconocimiento en esa calidad por parte de la Presidencia de la República”, indicó el tribunal.

El frente 28 de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc le declaró la guerra al ELN en Arauca. Foto: Captura en pantalla de video de Facebook Crisma Mar

En este sentido, se señala que Antonio Medina incurrió una y otra vez en un desconocimiento de lo pactado y lo firmado. En varios videos que publicó en redes sociales, le declaraba la guerra a muerte al ELN, al mismo tiempo que amenazaba a diestro y siniestro a los integrantes de la Fuerza Pública

“En el caso concreto, tal como se indicó en precedencia, el incumplimiento del señor Pardo Galeano es calificado como extremadamente grave. Así, como única consecuencia jurídica posible en estos casos, se declarará la pérdida del tratamiento especial otorgado por parte de la autoridad judicial ordinaria en desarrollo del Acuerdo Final de Paz. Asimismo, se declarará la imposibilidad de continuar o acceder a otros beneficios”, explicó en esa oportunidad la JEP.