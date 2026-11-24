La mala calidad del aire llevó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a declarar nuevamente nivel de prevención en Mochuelo, zona rural de Bogotá, y Nemocón, en Cundinamarca.

La decisión incluye restricciones para actividades que generan emisiones contaminantes y podría tener un alcance mayor.

El anuncio lo hizo Alfred Ballesteros Alarcón, director general de la CAR, a través de su cuenta de X.

“La mala calidad del aire nos lleva nuevamente, y como autoridad ambiental, a declarar nivel de prevención en Mochuelo, zona rural de Bogotá y Nemocón”, escribió.

También señaló que la alerta tiene alcance regional y que no se descarta extender las medidas a otros sectores de la jurisdicción.

Alerta por contaminación del aire en Bogotá: estas son las zonas con mayores restricciones

¿Qué restricciones anunció la CAR por la mala calidad del aire?

De acuerdo con el anuncio de Alfred Ballesteros, la resolución contempla restricciones a las quemas controladas, el funcionamiento de incineradores y la operación de equipos industriales que utilizan carbón.

Estas disposiciones buscan reducir las emisiones contaminantes en Mochuelo y Nemocón mientras se mantienen las condiciones que motivaron la declaratoria del nivel de prevención.

La autoridad ambiental también deberá mantener la vigilancia sobre las fuentes de contaminación y evaluar si es necesario ampliar las medidas a otros sectores de su jurisdicción.

Por ahora, el anuncio de Ballesteros no confirma nuevas restricciones de circulación vehicular.

Estas medidas buscan reducir las emisiones contaminantes mientras se mantienen las condiciones que motivaron la declaratoria.

El anuncio también abre la posibilidad de que la CAR amplíe las acciones de control a otros puntos de su jurisdicción, dependiendo de los resultados del monitoreo ambiental.

La mala calidad del aire nos lleva nuevamente, y como autoridad ambiental, a declarar nivel de prevención en Mochuelo, zona rural de Bogotá y Nemocón. La resolución establece restricciones a quemas, incineradores y equipos industriales que operan con carbón, además cuenta con medidas para controlar las emisiones vehiculares y proteger la salud de las comunidades. Esta alerta tiene alcance regional y no se descarta extender medidas a otros sectores de la jurisdicción. — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 24, 2026

Mochuelo y Nemocón, bajo vigilancia ambiental

En Mochuelo, sector rural de la localidad de Ciudad Bolívar, la contaminación del aire ha sido motivo de varias alertas durante 2026.

La CAR ha identificado concentraciones elevadas de material particulado PM2.5 en su estación de monitoreo Bogotá Rural-Mochuelo.

La problemática también llevó a la entidad a declarar en junio a Mochuelo Alto y Bajo como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I, una clasificación que permite implementar acciones estructurales para controlar las fuentes de emisión.

En Nemocón, por su parte, la Corporación había declarado nivel de prevención el 23 de octubre, luego de evaluar las mediciones de la estación ubicada en la vereda Patio Bonito.

Durante las 48 horas analizadas se registraron 30 horas no continuas en nivel de prevención y 12 horas en estado de alerta.

Bogotá mantiene la alerta fase 1 por contaminación del aire

La Secretaría Distrital de Ambiente, encabezada por Adriana Soto Carreño, mantiene la alerta fase 1 por calidad del aire en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

Secretaria distrital de Ambiente/ imagen de referencia de Bogotá. Foto: Composición Semana/ Redes sociales/ Getty

Desde su declaratoria, se han revisado 67 vehículos: 57 no aprobaron las pruebas de emisiones y 45 fueron inmovilizados.

Además, durante 42 visitas a empresas, se detectaron tres fuentes de contaminación que operaban fuera del horario permitido.

La calidad del aire y las condiciones meteorológicas seguirán bajo monitoreo las 24 horas mediante la red de estaciones de la ciudad.

Con esta información, las autoridades evaluarán la evolución de la contaminación y comunicarán oportunamente cualquier cambio en la alerta.

Mientras tanto, la Secretaría recomendó a quienes viven, trabajan o transitan por las zonas afectadas consultar el IBOCA antes de salir.

De igual manera, evitar el ejercicio intenso al aire libre y prestar especial atención a los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.