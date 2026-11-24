Un macabro hecho descubrió recientemente un experimentado hombre antiexplosivos de la Policía, mientras frustraba un atentado terrorista sobre una importante vía nacional.

Como el Estado con Indumil, el ELN marcó sus explosivos como “Industria Militar Elena”. Foto: Suministrado a SEMANA.

Al oficial lo convocaron para desactivar un artefacto explosivo improvisado que habían instalado los grupos criminales. El uniformado de manera controlada hizo explotar el elemento que estaba listo para causar daños a integrantes de la Fuerza Pública y a civiles.

Las partes donde estaban camuflados los explosivos volaron en pedazos, evidenciando que los criminales estaban dejando elementos como señuelos para acabar con la vida de los expertos en explosivos.

Al inspeccionar una de las partes que salieron volando, el oficial detalló que el explosivo había sido escondido dentro de un tronco falso fabricado en fibra de vidrio.

La batería para activar el falso tronco estaba oculta entre la maleza. Foto: Suministrado a SEMANA.

Al ojo humano y con el entorno de maleza sobre la vía, el elemento parecía ser un tronco normal de madera apostado a un lado de donde pasan los vehículos.

Para el policía, la situación fue mayor cuando, a pocos metros de donde se encontraba, observó que otro elemento similar estaba sobre el piso.

La imagen lo dejó frío. Al observarlo detalladamente, vio un objeto casi cilíndrico con imperfecciones, grietas sobre su estructura, musgo en algunas de sus partes y un pequeño sobrante, como si hubiese sido desgarrado por un fuerte quiebre.

El color era marrón, de tono como el de la madera que se seca bajo un sol intenso. Al oficial ese pequeño tronco que estaba intacto sobre la vía le llamó la atención.

Mientras caminaba para ir a inspeccionarlo, razonaba sobre si se trataba de una trampa. Sus conjeturas iban pasando de ser solo pensamientos a una verdad.

Falso tronco de madera del ELN con cerca de 50 kilos de explosivos. Foto: Suministrado a SEMANA.

Al llegar al sitio donde se encontraba el tronco, revisarlo con detenimiento y abrirlo con la habilidad que le han dado tantos años de experiencia, el uniformado corroboró que el elemento no era producto de la naturaleza, sino de manos criminales.

La guerrilla del ELN había mandado fabricar un tronco en fibra de vidrio que lograba engañar al ojo humano haciéndolo ver como si fuera de madera.

Al rajarlo y lograr abrir uno de sus extremos, el uniformado de la Policía encontró que adentro había un objeto cilíndrico con unos 50 kilos de explosivos a base de nitrato de amonio.

El falso tronco estaba conectado con cable detonante a una batería que se encontraba a unos 50 metros de distancia, aproximadamente.

El plan de la guerrilla, según le confirmaron fuentes de la Policía a SEMANA, era usar un primer explosivo como señuelo para que llegara el antiexplosivista a hacer su trabajo.

Luego, aprovechar que el antiexplosivista bajaría la guardia tras desactivar la primera carga y en ese momento activar, bajo la casi infalible modalidad de radiofrecuencia, el segundo explosivo que estaba camuflado como un falso tronco para acabar con su vida.

El ELN habría desplegado un plan para cazar a los antiexplosivistas de la Fuerza Pública. Foto: Suministrado a SEMANA

Fuentes de la Policía confirmaron que se trataría de un plan que inició el ELN para eliminar a los expertos antiexplosivos de la Fuerza Pública dejando señuelos para luego activar una segunda carga camuflada en elementos fabricados para que se confundan con el entorno.