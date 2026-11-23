Por lo menos 12 personas heridas habría dejado el atentado contra la Gobernación del Meta, según un primer balance preliminar.

La explosión sucedió hacia las 9:30 p. m. de este lunes, 23 de noviembre, en la Plaza Los Fundadores, en la esquina de la Catedral y la calle de las Talabarterías, en pleno corazón de Villavicencio.

A esa hora, dijeron algunas fuentes a SEMANA, en el lugar había pocas personas, incluyendo algunos altos funcionarios que salían de sus jornadas.

Atentado terrorista en Villavicencio, Meta, habría sido realizado por las disidencias de las Farc. Foto: Montaje SEMANA.

De ahí que entre los heridos, cinco de los más graves, estén los guardas de seguridad de la Gobernación, entre ellos uno de apellidos Santos Hinojosa.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo en su cuenta de X: “Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento”.

La funcionaria aseguró, además, que serán identificados los responsables. “Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia. No puede haber impunidad. Como gobernadora, actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”, expresó.

Gobernadora del Meta se pronuncia tras atentado terrorista en Villavicencio: “Estamos verificando afectaciones”

“En este momento mi prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar. Estamos verificando las afectaciones y entregaremos un balance tan pronto contemos con información confirmada”, puntualizó.

La zona fue acordonada y el paso a los particulares no está permitido. Desde la Gobernación le dijeron a SEMANA que el estallido provocó daños en el edificio de la Gobernación, en la Catedral y algunos establecimientos aledaños en la calle de las Talabarterías. También algunos vehículos.

El presidente, Abelardo De La Espriella, por su parte, dijo: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”.

El presidente, además, señaló que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!"

El atentado provocó reacciones en otros mandatarios, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Grave afectación a la catedral de Villavicencio tras ataque terrorista en el parque principal

“Nuestra solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio y todo el Departamento del Meta. Rechazo este cobarde atentado. Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”, escribió en X el primero de ellos.

Mientras que el gobernador de Antioquia dijo: “Condenamos el atentado contra la Gobernación del Meta. Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortés, su equipo de gobierno y los habitantes de ese departamento. Dios quiera que no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de las armas o de la justicia”.