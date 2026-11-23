Nuevamente, el terrorismo se toma a Villavicencio. Este lunes en la noche fue detonada una carga explosiva contra la sede de la Gobernación del Meta en el parque principal de esa ciudad.

Al conocer la noticia, el presidente, Abelardo De La Espriella, se pronunció.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, dijo en su cuenta de X.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”, añadió el primer mandatario.

“Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!“, agregó.

Con este atentado, del que aún no se conoce el primer balance, Villavicencio se suma a las ciudades que han estado en el blanco de los terroristas en el gobierno de De La Espriella.

Las otras son Cali y Cúcuta. Precisamente en esta, la capital de Norte de Santander, ha habido atentados bomba contra destacamentos militares y de Policía.

De hecho, este lunes, 23 de noviembre, en la madrugada, los terroristas lanzaron un atentado contra el Comando de Policía de Norte de Santander.

El coronel Pedro Saavedra, comandante de Policía de Cúcuta, señaló que ese atentado fue perpetrado con drones cargados con explosivos, hechos en los que dos uniformados quedaron heridos.