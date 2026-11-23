Alias Cosa Mala, Chucho y La Negra fueron los tres presuntos cabecillas del ELN capturados en las últimas horas por la fuerza pública.

El motivo: sus presuntas actuaciones criminales. Según una investigación que duró más de seis meses, los capturados planeaban constantemente extorsiones a comerciantes y empresarios en Santander, que les dejaban altas sumas de dinero ilegal.

Los transportadores eran blanco de las extorsiones del ELN, según la Policía. Foto: Policía

Sobre el caso, la Policía indicó que, “según las labores investigativas, esta comisión estaría generando rentas criminales cercanas a los 150 millones de pesos mensuales, producto de amenazas y cobros extorsivos a comerciantes y transportadores en Santander, Norte de Santander y Boyacá”.

La Policía hizo referencia a la comisión Martha Cecilia Pabón del Frente Efraín Pabón Pabón del Grupo Armado Organizado ELN.

Capturados presuntos integrantes del ELN. Foto: Policía

“Las capturas se materializaron el 21 de noviembre de 2026 en los municipios de El Cerrito y Concepción, como resultado de una investigación iniciada el 12 de mayo del mismo año, a la cual fueron vinculados cinco procesos investigativos. Mediante interceptaciones telefónicas, entrevistas, cinco reconocimientos y un minucioso trabajo de Policía Judicial, lograron fortalecer el material probatorio e identificar a los presuntos integrantes de esta estructura”, explicó la Policía.

Por su parte, el Ejército, que también participó en el caso, explicó que “entre los capturados se encuentra alias Cosa Mala o Mauricio, señalado de ser el presunto tercer cabecilla de la comisión Martha Cecilia Pabón y quien, de acuerdo con las labores de inteligencia militar, llevaría seis años al servicio de esta estructura criminal. Así mismo, fueron capturados alias la Negra y alias Chucho, señalados de integrar la red de apoyo al terrorismo (RAT), quienes llevarían nueve y cinco años, respectivamente, vinculados a esta organización ilegal”.

Bus incinerado por el ELN en Santander, según la Policía. Foto: Policía

Además, la Policía atribuyó atentados terroristas a la comisión del ELN. “Entre los hechos investigados se encuentran los ataques registrados el 11 de abril, 6 y 12 de mayo y 17 de octubre de 2026, donde afectaron vehículos de esta empresa transportadora en jurisdicción de Santander y Norte de Santander. Estas acciones habrían sido utilizadas para intimidar a los transportadores y presionar el pago de exigencias económicas”, dijo la Policía.